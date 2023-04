L'Inde sera le pays le plus peuplé au monde d'ici mi-2023, selon l'ONU

L'Inde va bientôt remporter le statut de pays le plus peuplé du monde. La population indienne comptera 1,4286 milliard d'habitants d'ici le milieu de l'année 2023, contre 1,4257 milliard pour la population chinoise, selon le rapport du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) sur l'état de la population mondiale publié ce mercredi 19 avril.

Il s'agit toutefois d'une estimation, puisque l'Inde ne dispose d'aucune donnée officielle sur le nombre de ses habitants. Elle n'a en effet pas effectué de recensement depuis 2011. Le recensement n'a lieu qu'une fois par décennie dans ce pays.

Un recensement qui se fait attendre

Il devait avoir lieu en 2021, mais il a dû être retardé en raison de la pandémie de Covid-19. Des obstacles logistiques et des réticences politiques l'empêchent désormais de se dérouler, et il est peu probable que cet exercice de grande ampleur se déroule prochainement.

À ce sujet, le gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi est accusé par ses détracteurs de retarder délibérément le recensement afin de ne pas rendre publique des données sur des questions sensibles, comme le chômage avant les élections nationales de l'an prochain.

La population chinoise en baisse

Selon le Pew Research Centre, centre de réflexion américain, la population indienne a augmenté de plus d'un milliard de personnes depuis 1950, année à partir de laquelle les Nations unies ont commencé à établir les données démographiques.

Une forte augmentation qu'a aussi connue la Chine. Sa population a doublé depuis les années 1960, pour dépasser 1,4 milliard aujourd'hui. En 2022, et pour la première fois en 60 ans, elle a toutefois baissé de 850 000 personnes, en raison d'un nombre de décès supérieur à celui des naissances. Selon les projections les plus pessimistes de ces démographes, la Chine pourrait n'avoir que 587 millions d'habitants en 2100, soit moins de la moitié qu'aujourd'hui.

Paradoxalement, cette baisse est intervenue malgré l'assouplissement de la politique de limitation des naissances ces dernières années. Il y a encore dix ans, les Chinois n'avaient le droit d'avoir qu'un enfant. Depuis 2021, ils peuvent en avoir trois.

Pic à 10,4 milliards d'êtres humains d'ici 2080

Le rapport de l'UNFPA estime également que la population mondiale aura atteint 8,045 milliards d'habitants d'ici le milieu de l'année 2023. A l'échelle mondiale, la croissance démographique est vertigineuse. En novembre dernier, les 8 milliards d'habitants ont été dépassés selon l'estimation officielle de l'ONU.

Soit 12 ans après avoir franchi le seuil des 7 milliards d'habitants. Il faudra à peine un peu plus de temps, 15 ans, pour gagner un milliard d'habitants supplémentaires et atteindre les 9 milliards d'habitants en 2037. L'ONU projette un « pic » à 10,4 milliards dans les années 2080 et une stagnation jusqu'à la fin du siècle.

Pourtant, il y a encore 70 ans, la population mondiale était bien moindre : 2,5 milliards d'habitants en 1950. Cette croissance sans précédent s'explique par « l'augmentation progressive de la durée de la vie grâce aux progrès réalisés en termes de santé publique, de nutrition, d'hygiène personnelle et de médecine », rappelait l'ONU.

Cette croissance démographique, qui s'accompagne d'une forte urbanisation à l'échelle mondiale depuis 2010, pose aussi de redoutables défis aux pays les plus pauvres, où elle se concentre le plus. Sans compter qu'elle amplifie l'impact environnemental.

En France, la croissance démographique ralentit A titre de comparaison, la France a dépassé le seuil des 68 millions d'habitants en 2022. Elle représente désormais 15% de la population de l'Union européenne. Mais selon l'Insee, la croissance de la population française augmente moins vite qu'avant : la hausse annuelle a été de seulement 0,3% entre 2014 et 2020, contre 0,5% entre 2009 et 2014. Ce ralentissement est dû à une plus faible contribution du solde naturel dans toutes les régions, sauf en Guyane, a expliqué l'Institut national de la statistique.

(Avec AFP)