L'inflation et la guerre en Ukraine ont fait grimper le montant des aides accordées aux Etats (BIRD, AID)

2022 a été une année difficile pour de nombreux pays, et la dernière publication de la Banque mondiale (BM) le confirme. D'après une note de David Malpass, le président de l'institution, consultée par l'AFP mardi, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'association internationale de développement (AID), toutes deux filiales de la BM, ont apporté à divers pays 75 milliards de dollars d'aide en 2022. Un chiffre sans précédent et en hausse de 35% par rapport à la moyenne des quatre années passées. Ces financements s'inscrivent dans le cadre d'une aide globale de 170 milliards de dollars sur les quinze derniers mois.

Lire aussiChine : la Banque mondiale revoit très sensiblement à la baisse ses prévisions de croissance

Cette somme a été versée à divers États faisant face à « l'insécurité alimentaire et aux pertes d'emplois, (pour) renforcer leur capacité de résilience et repartir vers la croissance », a détaillé le président de l'institution. Parmi les principaux défis à financer, la BM a consacré 31,7 milliards de dollars (sur 170) au financement de l'adaptation au réchauffement climatique, selon David Malpass, un montant qui « dépasse de 35% les objectifs de notre plan d'action contre le changement climatique ».

18 milliards à l'Ukraine

Le deuxième pays ayant le plus bénéficié des aides versées par la Banque mondiale en 2022 est l'Ukraine. Mardi 20 décembre La BIRD a d'ailleurs accordé 610 millions de dollars à destination de l'Ukraine, afin de permettre au pays de « faire face aux besoins les plus urgents » en matière de santé. Cette somme doit permettre de financer le Projet de renforcement du secteur de la santé et des premiers secours (projet HEAL Ukraine en anglais) afin d'aider au maintien des services d'urgence mais aussi faire face à la demande croissante en termes de santé mentale. La Banque mondiale estime que l'équivalent de 5,5% des structures de santé de l'Ukraine ont été détruites ou endommagées depuis le début de la guerre. Jeudi 15 décembre, 2 milliards de dollars ont aussi été accordés par la BIRD à l'Ukraine afin de soutenir le secteur privé ukrainien et financer la préparation de la reconstruction.

Lire aussiBoeing propose de livrer à l'Ukraine des petits missiles low-cost de haute précision fabriqués avec Saab

Au total, le pays a obtenu 18 milliards de dollars, dont 15 milliards déjà versés, sous forme de prêts ou de dons. Le pays dirigé par Volodimir Zelensky reçoit aussi beaucoup d'argent de pays alliés. Début décembre, les pays donateurs réunis à Paris se sont entendus pour apporter plus d'un milliard d'euros afin de soutenir la population face à l'hiver, alors que les infrastructures sont ravagées par les attaques russes. Dans son budget 2023, les Etats-Unis ont, eux, prévu d'accorder 45 milliards de dollars à l'Ukraine pour se défendre face à l'armée russe.

Mais l'invasion de l'Ukraine a aussi eu des conséquences indirectes sur la famine dans le monde. Le blocage des ports de ce pays grand exportateur de blé et de maïs a provoqué une hausse des prix des aliments et des engrais. Pour soutenir les pays en proie à une crise alimentaire, la Banque mondiale a donc versé 10 milliards de dollars d'aide.

Risque d'insolvabilité des pays pauvres trop endettés dans les années à venir

Le président de la Banque mondiale a par ailleurs alerté sur les risques à venir pour l'économie mondiale, estimant « vital de réduire le poids des dettes non soutenables et promouvoir la transparence en la matière », afin d'éviter une potentielle crise de la dette parmi les pays pauvres et émergents.

Certains pays ont dû, en effet, fortement s'endetter en 2022 face à la hausse importante des prix de l'énergie et de l'alimentation. C'est le cas de l'Egypte qui est l'un des cinq pays les plus à risque de ne pas rembourser sa dette extérieure selon Moody's. La dette extérieure du pays a plus que triplé en 10 ans à 150 milliards d'euros et le seul service de la dette pour 2022-2023 s'élève à 42 milliards. Si le FMI a prêté 3 milliards de dollars au pays en difficulté, et la Banque mondiale 400 millions de dollars en octobre et 500 millions de dollars en juin, les nuages de l'insolvabilité sont de plus en plus visibles dans le ciel du pays dirigé par Abdel Fattah al-Sissi.

Lire aussiLe défaut de paiement de la Russie est acté, la dette du pays mise aux enchères

D'autres ont déjà frôlé le défaut de paiement en 2022 à l'image du Ghana qui a annoncé en décembre la suspension « provisoire » du paiement des échéances sur une partie de sa dette extérieure, au moment où il cherche à la restructurer après un accord passé avec le Fonds monétaire international (FMI), face à une inflation de 50% sur un an et un effondrement de sa monnaie, le Cedi. Il y a quelques années encore, le Ghana était cité en exemple en Afrique pour ses taux de croissance élevés, sa production pétrolière en hausse et un très fort intérêt des investisseurs. Mais à l'instar d'une grande partie des pays du continent africain, le pays a eu du mal à se relever du ralentissement provoqué par la pandémie mondiale de Covid-19, avant d'être brusquement touché par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine.

(Avec AFP)