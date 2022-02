L'invasion de l'Ukraine par la Russie fait flamber les marchés des matières premières

Blé : au plus haut depuis plus de 9 ans, la céréale a coté jusqu'à 9,29 dollars le boisseau sur le marché de Chicago, faisant craindre une réduction des volumes disponibles, la Russie et l'Ukraine étant respectivement les premier et quatrièmes exportateurs mondiaux. En outre, la faiblesse des stocks aux Etats-Unis et au Canada, respectivement les deuxième et troisième exportateurs du monde, est également un facteur de soutien des cours. Cela risque de peser sur les gros importateurs comme l'Egypte, la Turquie et le Bangladesh.