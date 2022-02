Comment les manoeuvres russes en mer Noire font grimper les prix du blé

Les tensions géopolitiques en Europe, par rapport à la situation ukrainienne, ont des conséquences aussi sur le prix des céréales. Après l'annonce de manœuvres navales russes en mer Noire - le ministère russe de la Défense a en outre annoncé la participation de 400 militaires à un "exercice tactique" ce vendredi 11 février dans la région méridionale de Rostov, frontalière de l'Ukraine - des "ventes d'opportunité" se sont opérées.

Résultat, vers 12h00 (11h00 GMT) sur Euronext, le prix du blé tendre progressait de 4,50 euros à 266 euros la tonne sur l'échéance de mars et de 4,50 euros sur celle de mai à 267,25 euros la tonne, pour 7 000 lots échangés.

Les manœuvres navales inquiètent particulièrement l'Ukraine, gros exportateur de céréales, qui craint de voir bloquées certaines voies de circulation sur la mer Noire, la mer d'Azov et le détroit de Kerch du 13 au 19 février. « L'ampleur sans précédent de ces exercices rend la navigation sur les deux mers pratiquement impossible, et limitera très probablement l'arrivée des bateaux dans les ports ukrainiens. En conséquence, les chargements dans les ports pourraient être perturbés », souligne le cabinet Agritel.

Selon les dernières prévisions de la FAO, l'agence spécialisée des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, sorties le 3 février dernier, les échanges mondiaux de céréales en 2021-2022 devraient s'établir au niveau record de 481 millions de tonnes, soit une hausse de 1 million de tonnes par rapport à décembre et de 0,4% par rapport à 2020-2021.

Les échanges mondiaux de blé en 2021-2022 (juillet-juin), établis à 193 millions de tonnes, devraient augmenter de 2% par rapport à 2020-2021, sous l'effet d'une hausse de la demande à l'importation au Proche-Orient qui fait suite à une diminution des récoltes dans plusieurs pays.

« Du côté des exportations, les récoltes records prévues devraient entraîner des exportations records en Argentine, en Australie et en Ukraine en 2021-2022, ce qui, avec la hausse des expéditions en partance de l'Union européenne, devrait plus que compenser la baisse des ventes en provenance du Canada, des États-Unis d'Amérique et de la Fédération de Russie, baisse qui est due à un resserrement des disponibilités », précise la FAO.