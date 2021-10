La Chine va produire plus de charbon pour soutenir son outil productif

Sans surprise, l'économie passe avant le climat en Chine. Alors que s'ouvre à la fin du mois la COP26 à Glasgow (Écosse), Pékin va augmenter sa capacité de production en charbon d'environ 6% afin de soutenir sa croissance, en perte de rythme du fait notamment de coupures d'électricité. Au troisième trimestre, le PIB de l'ex empire du Milieu a augmenté de 4,9% sur un an, une dynamique bien plus faible que les périodes précédentes.

Dans un communiqué, la Commission nationale du développement et des réformes (NDRC) a indiqué lundi que 153 mines avaient été autorisées depuis le mois dernier à accroître leur capacité de production de 220 millions de tonnes de charbon par an. Rapporté à la production totale de la Chine l'an dernier (3,84 milliards de tonnes), il s'agit d'une hausse de 5,7% des capacités en charbon. La Chine est à la fois le premier producteur mondial de charbon et le premier pollueur mondial. Durant le seul trimestre en cours, la production de ces mines devrait ainsi augmenter de 50 millions de tonnes, a précisé la NDRC.

Dépendance au charbon

La Chine voit en effet sa reprise menacée par la forte hausse du coût des matières premières, en particulier du charbon, dont le pays est très dépendant pour alimenter ses centrales électriques. Près de 60% de l'électricité en Chine est produite à partir de cette matière. Faute de matières premières, les centrales tournent au ralenti, malgré une forte demande, et l'électricité est rationnée, ce qui a fait bondir les coûts de production pour les entreprises. Résultat, l'indice de production industrielle a chuté.

Alors que le président chinois Xi Jinping a promis que son pays commencerait à réduire ses émissions polluantes avant 2030, la NDRC a souligné que la production quotidienne de charbon avait "récemment" atteint un record, à 11,5 millions de tonnes.

Construction de nouvelles centrales

La Chine a mis en service l'an dernier des nouvelles centrales à charbon pouvant produire 38,4 gigawatts (GW) d'électricité. Et selon le dernier décompte réalisé par Carbon Tracker, quelque 368 centrales à charbon sont actuellement en cours de construction dans le pays pour une capacité totale de 187 gigawatts.

Afin que la Chine puisse respecter ses objectifs climatiques, 90% de sa production énergétique doit provenir du nucléaire et des énergies renouvelables d'ici à 2050, selon des chercheurs de l'Université de Tsinghua, à Pékin, contre tout juste 15% aujourd'hui. Les investissements dans le nucléaire sont également en forte hausse : sur les 15 prochaines années, la Chine veut installer au moins 200 GW de production nucléaire, soit plus que la capacité existante en France et aux Etats-Unis, les deux pays les plus nucléarisés au monde.