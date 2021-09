La Chine arrêtera d'exporter des centrales à charbon... mais en construit toujours sur son sol

Alors que l'Empire du Milieu semble vouloir participer à la baisse des usages du charbon en ne vendant plus à l'étranger de centrales usant cette matière première, Pékin poursuit son exploitation massive sur ses terres. Quelque 386 sites de production d'énergie à partir de cette énergie fossile sont en cours de construction. Et pour cause : la Chine est confrontée à une hausse de la demande d'électricité et doit composer avec le risque de troubles sociaux qu'entraineraient les licenciements massifs de mineurs.