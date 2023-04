La deuxième banque russe VTB affiche une perte de 7 milliards d’euros en 2022

Les sanctions ne laissent pas la finance russe indemne. VTB, la deuxième banque russe, a annoncé ce mercredi 5 avril une perte de 612,6 milliards de roubles, soit environ 7 milliards d'euros au taux actuel, en 2022. Pour rappel VTB, qui revendiquait 15 millions de clients en Russie en 2020 et emploie près de 80.000 personnes, avait affiché un bénéfice de 327,4 milliards de roubles (environ 4 milliards d'euros) en 2021.

Ce déficit dans les comptes de VTB est dû aux sanctions « sans précédent » qui l'ont touchée en représailles à l'offensive russe en Ukraine, notamment son exclusion du système de paiements international Swift. « En 2022, le groupe VTB a fait face à des difficultés et à des défis sans précédent. (...) Nous sommes devenus la première cible du maximum de sanctions possibles, ce qui a entraîné des pertes importantes », a déploré Dmitri Pianov, directeur financier de VTB, cité dans un communiqué du groupe.

Les conséquences désastreuses des sanctions internationales

Les sanctions internationales visant le secteur bancaire russe ont touché de plein fouet VTB, dont l'Etat russe est actionnaire majoritaire, et qui est particulièrement présente sur les marchés étrangers. En mars 2022, quelques jours après le début de l'intervention militaire russe en Ukraine, l'Union européenne avait notamment exclu VTB du système de paiements international Swift. Son indéboulonnable patron, Andreï Kostine, en poste depuis 2002, est lui sanctionné à titre individuel, notamment par le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

« En 2022, le groupe VTB est devenu le premier des plus grands établissements bancaires de Russie à être touché par les mesures les plus strictes », a indiqué la banque dans son communiqué. VTB a notamment listé « la sortie sans précédent de liquidités en devises, les pertes liées aux cessions de filiales » (dont celle qu'elle avait sur le marché européen, VTB Bank Europe), ainsi que la hausse du taux d'intérêt par la Banque centrale russe, comme raisons principales des difficultés du groupe. « Des conditions extérieures difficiles nous ont obligés à prendre des décisions rapides et claires », a affirmé mercredi Dmitri Pianov. Le groupe a notamment annoncé l'acquisition de la banque Otkrytie en décembre 2022.

L'économie Russe ne s'effondrera pas selon le FMI Si les sanctions occidentales ont fait souffrir les entreprises russes tournées vers l'international, l'économie russe ne s'est pas effondrée. Selon un rapport du Fonds monétaire international (FMI), publié le 31 janvier, la Russie est certes tombée en récession l'an dernier mais la baisse de PIB est relativement modeste (-2,2%), loin des prévisions du FMI réalisées au printemps 2022 qui anticipaient une chute de 8,5 % du PIB russe en 2022. Surtout, l'économie russe ne devrait pas tomber plus bas et repartir à la hausse avec une petite progression de 0,3% en 2023 (soit légèrement en-dessous des perspectives de croissance pour la zone euro établies à +0,7% en 2023) puis d'une hausse de 2,3% en 2024. Une croissance qui serait alors meilleure que celle de la zone euro qui remontera seulement de 1,6% d'après le FMI.

