La pandémie a anéanti l'héritage économique de Donald Trump

La pandémie planétaire a fait disjoncter l'économie américaine. En seulement quelques semaines, les piliers les plus solides de la grande puissance planétaire ont vacillé mettant au chômage des millions d'Américains. C'est tout simplement la plus grande crise depuis 1929 et la Grande dépression. Malgré cette crise hors-norme, le président américain assurait fin août que "nous allons reconstruire la plus forte économie de l'Histoire". Face à la recrudescence de l'épidémie, les électeurs indécis pourraient se détourner du vote républicain le 3 novembre prochain.

En attendant, celui qui promettait de rendre l'Amérique à nouveau grande avec son fameux slogan "Make america great again" lors de sa campagne de 2016 se retrouve avec une économie en lambeaux en dépit des centaines de milliards de dollars injectés. Quel héritage Donald Trump laisse-t-il après son mandat tonitruant à la Maison Blanche ? Dans quel état se trouvent les Etats-Unis à l'issue de son mandat ? S'il ne peut pas être responsable de tous les dégâts et de tous les maux, sa politique économique risque de laisser des traces. Entre regain de protectionnisme, baisses massives d'impôt et dérégulation des marchés financiers, les "trumponomics" vont marquer l'histoire économique outre-Atlantique.

En 2020, l'économie américaine plongée dans le chaos

La propagation du virus sur l'ensemble du territoire américain a provoqué un véritable électrochoc au printemps. Si le président milliardaire a laissé la priorité à l'activité économique, cela n'a pas empêché une hécatombe dans la population américaine, ni une récession violente. Selon les dernières perspectives du Fonds monétaire international (FMI), la croissance outre-Atlantique plongerait de 4,3% cette année et devrait rebondir à 3,1% l'année prochaine. L'Amérique de Trump montre sur ce point une meilleure résistance que l'économie européenne (-8,3%) mais les conséquences d'une telle récession risquent de perdurer. "L'économie américaine comme la plupart des économies développées est entrée dans une récession historique. Sur le second trimestre, il y a une baisse de l'ordre de 30% en rythme annuel, soit 9% en rythme trimestriel. Le premier semestre enregistre une baisse du PIB de 10%. 90% de la population américaine étaient dans une zone concernée par des mesures de confinement" explique Christophe Blot, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) interrogé par La Tribune.

Sur les perspectives, beaucoup d'incertitudes persistent quant à l'évolution de...