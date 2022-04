La Russie affronte la pire situation depuis 30 ans, estime le Premier ministre russe, plus pessimiste encore que Biden

C'est le Premier ministre russe lui-même qui l'a déclaré : en raison des sanctions infligées par le camp occidental, la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la Russie est la plus difficile qu'ait connu le pays depuis trente ans. Mais aussitôt après ce diagnostic dramatique, il le contrebalance en assurant que, malgré cela, la tentative des Occidentaux d'isoler le pays de l'économie mondiale échouera.

« La situation actuelle pourrait être sans aucun doute qualifiée de la plus difficile depuis trois décennies pour la Russie », a déclaré Mikhaïl Michoustine à la Douma, la chambre basse de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie.

"De telles sanctions n'ont jamais été utilisées même lors des moments les plus sombres de la 'Guerre froide'", a-t-il ajouté.

Coupée du système financier mondial, des cargaisons de pétrole refusées...

Depuis l'invasion de l'Ukraine par les forces russes le 24 février dernier, l'Occident, pour forcer Moscou à mettre fin à son offensive et à retirer ses troupes, a en effet décidé quatre vagues de sanctions économiques et prépare la cinquième.

Les sanctions occidentales ont d'ores et déjà coupé la Russie du système financier international et privé les principales banques russes d'accès au système interbancaire SWIFT. Des courtiers ont également commencé à refuser les cargaisons de pétrole russe, exacerbant les pressions sur Moscou.

Tout l'excédent russe prévu servira à des aides d'État

Et pourtant, avant cette avalanche de sanctions occidentales, la Russie prévoyait de dégager cette année un excédent budgétaire de 1.300 milliards de roubles en 2022, soit l'équivalent de 1% de son PIB.

Mais Mikhaïl Michoustine a prévenu que tout cet excédent servirait cette année aux aides d'Etat pour soutenir les entreprises et assurer le versement des aides sociales. Le gouvernement russe avait déjà promis de verser plus de 1.000 milliards de roubles.

En représailles aux sanctions occidentales, Moscou a mis en place des contrôles de capitaux pour empêcher autant que possible les entreprises étrangères de vendre leurs actifs en Russie si elles décident de quitter le pays.

"Si vous devez partir, la production doit continuer à fonctionner car elle fournit des emplois. Nos concitoyens y travaillent", a encore dit Mikhaïl Michoustine, alors que Moscou a envisagé de nationaliser les actifs détenus par les entreprises occidentales qui ont décidé de quitter la Russie.

15 ans de progrès économique effacé par les sanctions, dixit Biden

Toujours est-il que ce diagnostic affligeant de la situation en Russie fait par le Premier ministre est encore plus pessimiste que celui de Joe Biden ce matin

Selon Washington, la Russie pourrait en effet voir son économie s'effondrer de quelque 15% cette année. "La réalité est que le pays est en train de sombrer dans un isolement économique et financier et technologique", a déclaré à la presse un haut responsable de l'administration. "Et à ce rythme, il reviendra au niveau de vie de la période soviétique des années 1980".

"Nos sanctions vont certainement effacer quinze ans de progrès économique en Russie" et "nous allons étouffer (sa) capacité à croître pour des années", a déclaré Joe Biden ce jeudi lors d'une conférence syndicale au cours de laquelle le président américain a dénoncé des "crimes de guerre majeurs" et appelé la communauté internationale à "s'unir pour que les responsables rendent des comptes."