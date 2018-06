Le boeuf français revient en Chine après 17 ans d'embargo sanitaire

Lundi, au dernier jour de sa visite en Chine, le Premier ministre français Edouard Philippe a annoncé, la signature avec son homologue chinois Li Keqiang d'un protocole sanitaire d'exportation de la viande bovine française vers la Chine, tournant la page de dix-sept années d'embargo, et s'est réjoui de la "volonté forte" de Pékin concernant des acquisitions d'Airbus. (Crédits : Reuters)

L'accord signé lundi à Pékin met fin à 17 ans d'embargo lié à la "crise de la vache folle", une crise sanitaire puis socio-économique survenue notamment au Royaume-Uni et en France au milieu des années 1990. La Chine importe chaque année 1,5 million de tonnes de viande bovine, issue de 14 pays. La France compte redémarrer ses livraisons d'ici à septembre et mise sur un objectif de 30.000 tonnes par an.