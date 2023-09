Les chars Abrams américains seront livrés à l'Ukraine la semaine prochaine, promet Joe Biden

Pour sa contre-offensive, l'armée ukrainienne va pouvoir s'appuyer sur les chars américains Abrams dès la semaine prochaine. C'est une promesse faite par Joe Biden, le locataire de la Maison Blanche, au président ukrainien Volodymyr Zelensky qui effectuait jeudi sa deuxième visite à Washington depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Lire aussiL'Allemagne va accueillir une conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine

Pour rappel, les Etats-Unis ont promis 31 chars Abrams à l'Ukraine, équipés de munitions à uranium appauvri de 120 mm. Pouvant percer les blindages, ces munitions sont controversées en raison des risques toxiques pour les militaires et la population

Des armes à sous munition vont aussi être livrées

Joe Biden a également approuvé une nouvelle tranche d'assistance militaire à Kiev, évaluée par le Pentagone à quelque 325 millions de dollars. Elle comprend des missiles de défense antiaérienne, des munitions pour les lance-roquettes multiples Himars, des armes anti-chars et des munitions d'artillerie. Mais Washington ne fournira pas pour l'instant les missiles longue portée ATACMS que réclame Kiev.

L'aide comprend néanmoins des armes à sous-munitions que les Etats-Unis ont accepté de livrer à l'Ukraine en juillet dernier. Controversées, elles sont accusées de faire de nombreuses victimes collatérales, notamment civiles, en raison en particulier des charges non explosées qui s'enterrent dans le sol. Ces armes sont interdites dans nombre de pays, notamment européens, signataires de la Convention d'Oslo de 2008, dont ni les États-Unis, ni l'Ukraine, ni la Russie et ni la Chine ne sont parties prenantes. Washington assure cependant avoir reçu des garanties de la part de Kiev que celle-ci minimiserait le risque que ces armes font courir aux civils, en ne les utilisant notamment pas dans des zones peuplées.

La Canada restera aux côtés de l'Ukraine « aussi longtemps qu'il le faudra »

Volodymyr Zelensky poursuit ce vendredi sa tournée en Amérique du Nord avec une visite au Canada, qui compte une importante diaspora ukrainienne (1,4 million de personnes). Il s'agit de la première visite officielle du président ukrainien sur le sol canadien depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Le

« Le peuple ukrainien est le fer de lance qui, en ce moment, détermine l'avenir du XXIe siècle », a déclaré jeudi soir le Premier ministre Trudeau, dans un communiqué Justin Trudeau. Il a assuré que le Canada restera aux côtés de l'Ukraine « aussi longtemps qu'il le faudra » et que le pays continuera d'apporter « un soutien indéfectible au peuple ukrainien qui lutte pour sa souveraineté et sa démocratie ». Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, le Canada s'est engagé à verser plus de 8,9 milliards de dollars en soutien à l'Ukraine sous forme d'un large éventail de mesures, « notamment 4,95 milliards de dollars en soutien financier direct et plus de 1,8 milliards de dollars en aide militaire ». Ottawa a aussi formé plus de 36.000 soldats ukrainiens et fourni une aide militaire qui comprend notamment huit chars de combat principaux Leopard 2, un véhicule blindé de dépannage, 39 véhicules blindés, des armes antichars, des drones et de l'équipement de communication par satellite.

Enfin, le président polonais Andrzej Duda a assuré jeudi que la déclaration de son Premier ministre la veille annonçant que la Pologne cessait de livrer des armes à l'Ukraine avait été mal interprétée : « à mon avis, le Premier ministre voulait dire que nous ne transférerons pas à l'Ukraine le nouvel armement que nous sommes en train d'acquérir pour moderniser l'armée polonaise », a expliqué le chef de l'Etat.

(Avec AFP)