L'Allemagne va accueillir une conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine

Aider Kiev à maintenir son économie à flot et, à plus long terme, à reconstruire ses infrastructures, c'est l'objectif d'une conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine l'année prochaine, qui se tiendra les 11 et 12 juin à Berlin.

Lire aussiUkraine : nouvelle aide américaine d'un milliard de dollars pour donner de « l'élan » à la contre-offensive

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a annoncé la tenue de cette conférence à l'issue d'une rencontre d'une demi-heure avec le président Volodymyr Zelensky à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. La situation politique, militaire et humanitaire en Ukraine a été au centre des discussions, a indiqué la chancellerie, qui a réaffirmé que l'Allemagne continuerait à soutenir Kiev.

Dans un message publié sur la plateforme de messagerie Telegram, Volodymyr Zelensky a, lui aussi, souligné « avoir discuté avec le chancelier allemand de la situation sur la ligne de front et des besoins prioritaires des forces de défense de l'Ukraine ». « Une attention particulière a été accordée à la préparation de la conférence internationale sur la restauration de l'Ukraine, qui se tiendra en Allemagne », a-t-il ajouté. Londres a accueilli la dernière conférence de ce type, qui a réuni des dirigeants et des représentants de plus de 60 pays et institutions financières en juin, afin de débloquer des fonds pour la reconstruction du pays après l'invasion russe.

Les Etats-Unis ont nommé une représentante spéciale pour la reconstruction de l'économie de l'Ukraine

Mi-septembre, le président américain Joe Biden avait annoncé avoir nommé la milliardaire et ancienne ministre du Commerce, Penny Pritzker, représentante spéciale pour la reconstruction de l'économie de l'Ukraine. « De concert avec le gouvernement ukrainien », ainsi qu'avec les alliés des Etats-Unis, les institutions financières internationales et le secteur privé, Penny Pritzker « dirigera les efforts des Etats-Unis pour aider à reconstruire l'économie ukrainienne », avait indiqué le président dans un communiqué. Elle devra « aider le gouvernement ukrainien à entreprendre les réformes nécessaires à renforcer son économie ». Par ailleurs, dans un récent rapport, l'Agence américaine pour le développement international a appelé à une reconstruction qui modernise l'économie ukrainienne, en renforçant le secteur privé ainsi que les protections contre la corruption.

Lors de la conférence de Londres, les Etats-Unis ont promis 520 millions de dollars pour soutenir l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, un engagement distinct des plus de 43 milliards fournis par Washington en aide sécuritaire. De son côté, en avril dernier, alors en visite pendant trois jours en Ukraine, Clément Beaune, ministre des Transports, a assuré l'Ukraine du soutien de la France pour la reconstruction de ses infrastructures et capacités de transports. La Banque mondiale a estimé que l'Ukraine aurait besoin de plus de 400 milliards de dollars pour se reconstruire.

(Avec AFP)