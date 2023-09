Les relations entre la Pologne et l’Ukraine volent en éclats : Varsovie cesse de fournir des armes à Kiev

Alors que la Pologne est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés ukrainiens depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et qu'elle était en pointe dans le soutien à son voisin de l'Est et dans la lutte contre le régime de Moscou, la bonne relation entre Varsovie et Kiev est en train de voler en éclats. « Nous ne transférons plus aucun armement à l'Ukraine », a déclaré ce mercredi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, sur la télévision privée Polsat News.

« Nous nous concentrons principalement sur la modernisation et l'armement rapide de l'armée polonaise, afin qu'elle devienne l'une des armées terrestres les plus puissantes d'Europe, et ce dans un délai très court ». Pour autant, le hub militaire situé dans la ville de Rzeszow, dans le Sud-Est du pays, par lequel passe le matériel occidental à destination de l'Ukraine, fonctionnait normalement.

Une riposte de Varsovie après des déclarations hostiles de Kiev

Le Premier ministre n'a pas précisé quand la Pologne, l'un des plus grands fournisseurs d'armes à l'Ukraine, avait cessé d'en fournir, ni si cela avait un lien avec le conflit sur les céréales ukrainiennes, dont Varsovie a interdit les importations pour protéger les intérêts de ses agriculteurs. Mardi à l'ONU, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a déclaré que « certains pays feignent la solidarité en soutenant indirectement la Russie ».

Ce qui avait valu le lendemain une convocation « d'urgence » par Varsovie de l'ambassadeur ukrainien pour protester contre les propos du président à l'ONU. Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, qui a reçu le diplomate ukrainien, a dénoncé cette « thèse fausse » et « particulièrement injustifiée concernant la Pologne qui soutient l'Ukraine depuis les premiers jours de la guerre ».

La veille, lundi, l'Ukraine avait déposé plainte devant l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) contre les cinq pays à refuser les importations de céréales ukrainiennes (Pologne, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie). Devant la saturation des silos et l'effondrement des prix locaux, ces cinq pays avaient au printemps décrété un embargo unilatéral. Bruxelles avait ensuite formellement approuvé les restrictions, à titre temporaire et sous réserve de maintenir le passage des céréales vers d'autres destinations. Mais l'accord a expiré vendredi et la Commission a décidé de ne pas le renouveler, évoquant « la disparition des distorsions » et l'amélioration des conditions d'acheminement. Kiev a promis en échange des mesures pour mieux contrôler ses flux d'exportation. C'est insuffisant pour les pays concernés. La Hongrie avait immédiatement riposté, annonçant une extension des restrictions à 24 produits au lieu de quatre, suivie par la Pologne. Idem pour la Slovaquie, qui a décrété un embargo jusqu'à la fin de l'année, tandis que la Roumanie s'est dite prête à faire de même pour une durée d'un mois. En réaction à la plainte de l'Ukraine devant l'OMC, le chef du gouvernent polonais a averti mercredi qu'il élargirait la liste des produits ukrainiens interdits d'importation.

« Faire pression sur la Pologne dans les forums multilatéraux ou envoyer des plaintes aux tribunaux internationaux ne sont pas des méthodes appropriées pour résoudre les différends entre nos pays », avait averti la diplomatie polonaise dans un communiqué.

« Nous appelons nos amis polonais à mettre l'émotion de côté », avait de son côté réagi de son côté le porte-parole de la diplomatie ukrainienne, Oleg Nikolenko, après l'annonce par Varsovie de la convocation de l'ambassadeur ukrainien. Dénonçant « le caractère inacceptable pour l'Ukraine de l'interdiction unilatérale par la Pologne des importations de céréales ukrainiennes », le diplomate a ajouté que « la partie ukrainienne a proposé à la Pologne une solution constructive au problème des céréales ». Il a également déploré « le caractère incorrect » des propos tenus par le président polonais Andrzej Duda lors d'une rencontre avec les médias à New York. Le chef de l'Etat a notamment comparé l'Ukraine à un homme qui se noie, risquant d'entraîner au fond et de noyer aussi celui qui cherche à le sauver.

La France a déploré mercredi les tensions entre les deux pays

La France, par la voix de Catherine Colonna, a déploré à l'AFP « des tensions regrettable », y voyant le reflet de « considérations de politique intérieure ». La cheffe de la diplomatie française, qui s'exprimait après un Conseil de sécurité exceptionnel à l'occasion de la visite à l'ONU de Volodymyr Zelensky, a insisté sur le fait que la décision de Bruxelles de mettre fin à l'interdiction d'importer des céréales ukrainiennes n'entraînait « pas de rupture de concurrence » ou de perturbation des marchés des céréales.

(Avec AFP)