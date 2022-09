Les Etats-Unis travaillent à un accord avec le G7 pour plafonner les prix du pétrole russe

Les Etats-Unis veulent sanctionner davantage la Russie en visant par sa principale ressource, son pétrole. Washington réfléchit, en effet, à un système permettant de plafonner les prix de celui-ci, sans décourager Moscou de le vendre. Depuis juin, les dirigeants des pays du G7 se sont entendus pour travailler à un plafonnement du prix du pétrole russe. Concrètement, la Russie vendrait son pétrole à ces pays à un prix inférieur à celui auquel elle le cède aujourd'hui, mais qui resterait supérieur au prix de production, afin qu'elle ait un intérêt économique à continuer à leur en vendre, et ainsi qu'elle ne coupe pas ses livraisons.

« Il y a une marge importante entre le prix de la production et ce que la Russie fait aujourd'hui, dans laquelle nous pouvons fixer le plafond qui créera des incitations économiques pour que la Russie continue à produire du pétrole, tout en leur refusant les revenus excédentaires qu'ils obtiennent aujourd'hui », avait indiqué fin juillet un responsable du G7.

Plus tôt, en juin, elle avait détaillé les contours que pourrait prendre cette mesure : « Nous parlons de plafonds de prix ou d'une exception de prix qui élargirait et renforcerait les restrictions énergétiques récentes et proposées », imposées par les Etats-Unis et leurs alliés, « ce qui ferait baisser le prix du pétrole russe et contracterait les revenus de Poutine tout en permettant à une plus grande offre de pétrole d'atteindre le marché mondial », avait-elle expliqué, ajoutant qu' « un plafonnement des prix » « empêcherait les effets collatéraux sur les pays à faible revenu et en développement qui luttent contre les coûts élevés de l'alimentation et de l'énergie ».

Et selon la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, les recherches avancent bien. Mercredi, elle s'est, dite « vraiment optimiste quant aux progrès substantiels qui ont été réalisés par nos équipes et l'ensemble du G7 pour que nous arrivions à plafonner les prix », lors d'une rencontre à Washington avec son homologue britannique, le Chancelier de l'Echiquier Nadhim Zahawi. Elle n'a d'ailleurs pas manqué de souligner l'implication des Britanniques : « Le Royaume-Uni a été un allié essentiel dans le travail du G7 pour la mise en place d'un plafond du prix du pétrole russe », a, ainsi, salué la ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden.

Convaincre l'Union européenne

Les Etats-Unis doivent néanmoins encore convaincre l'Union européenne. En effet, cette dernière a pris plusieurs mesures contre le pétrole russe. Dans un premier temps, le 31 mai dernier, les Vingt-Sept se sont accordés sur un embargo sur cet hydrocarbure. L'accord prévoyait une interdiction immédiate de plus des deux tiers des importations de pétrole russe et de mettre fin à celles-ci à 90% d'ici la fin de l'année. La décision prévoit toutefois quelques dérogations pour la Hongrie, fermement opposée à cet embargo en raison de son ultra-dépendance aux importations russes, et d'autres pays inquiets de l'impact économique de cette décision. D'autres part, le 5 décembre entre en vigueur l'interdiction européenne pour les assureurs et réassureurs, de couvrir le transport maritime de pétrole russe.

Le plan voulu par les Etats-Unis doit donc être finalisé avant cette date. Washington, qui espère rallier le plus de pays possible dans son camp, demande, en effet, une « exemption » à cette interdiction d'assurance pour le pétrole qui serait expédié sous le plafond des prix. Le sujet devrait être sur la table lors du sommet du G20 à Bali (Indonésie) les 15 et 16 novembre.

Selon le Crea, une ONG qui se revendique indépendante depuis sa création en 2019 à Helsinki (Finlande), en juin dernier, la Russie a engrangé 93 milliards d'euros de revenus tirés de l'exportation d'énergies fossiles durant les 100 premiers jours de sa guerre contre l'Ukraine, dont une majorité vers l'UE. C'est notamment grâce à la Chine que la Russie continue de tirer une manne de son pétrole malgré la baisse de la demande, notamment européenne. En mai, les importations de pétrole russe par Pékin avaient bondi de 55% sur un an. Le géant asiatique avait, ainsi, acheté à la Russie quelque 8,42 millions de tonnes de pétrole, d'après les Douanes chinoises. Il s'agit d'une quantité bien supérieure aux importations de pétrole venu d'Arabie saoudite, habituellement premier fournisseur de la Chine.