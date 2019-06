Macron en profond désaccord avec Poutine sur le libéralisme

Emmanuel Macron a fait état samedi d'un "désaccord irréductible" avec le président russe Vladimir Poutine, qui a qualifié d'obsolète le libéralisme, et mis en garde contre l'illusion des régimes illibéraux en insistant sur la souveraineté du peuple. "J'ai fait part au président Poutine de mon désaccord sur ce point", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet du G20, à Osaka, au Japon.

Attaque contre les régimes illibéraux

"Les démocraties illibérales ou les régimes illibéraux peuvent donner le sentiment d'être plus efficaces que les démocraties libérales à certains moments, ils peuvent l'être parce qu'ils ont beaucoup plus de marge de manoeuvre", a estimé Emmanuel Macron. "Parce que quand on n'a pas un Parlement, une opinion publique, des médias libres, c'est sûr, on est libres de ses mouvements mais avec quelle finalité et quel juge?", a-t-il souligné.

"Moi je ne sais pas de plus grand juge que le peuple, je ne sais pas d'autre finalité que l'intérêt général parce que nous servons la souveraineté du peuple, c'est ça une démocratie libérale", a-t-il poursuivi. "Donc je pense qu'une démocratie illibérale ou un régime illibéral ça peut donner le sentiment à court terme que c'est plus efficace mais nous l'avons expérimenté avant la démocratie, ça l'est rarement sur la durée".

"Donc je pense que nous avons sur ce sujet un désaccord qui est irréductible mais nous continuerons de travailler", a conclu Emmanuel Macron. Dans une interview au Financial Times publiée jeudi, Vladimir Poutine estime que les valeurs libérales sont dépassées et entrent "en conflit avec l'intérêt de la majorité écrasante de la population"