Nucléaire : Xi Jinping sermonne (encore) le Premier ministre japonais sur les eaux de Fukushima

Le sujet brouille les relations entre la Chine et le Japon depuis plusieurs mois. Lors d'une rencontre au Sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à San Francisco, le président chinois Xi Jinping a déclaré au Premier ministre japonais, Fumio Kishida, que le rejet des eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima affectait la « santé de toute l'humanité ». Une déclaration rapportée par le ministère chinois des Affaires étrangères ce vendredi.

Pour rappel, la Chine a interdit les importations de produits de la mer japonais après que le Japon a commencé, en août, à déverser dans l'océan Pacifique les eaux traitées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Pékin accuse Tokyo de traiter la mer comme un « égout ». La Russie a suivi l'exemple. Moscou a également interdit les importations japonaises.

Des rejets sans dangers, se défend le Japon

Le Japon insiste sur le fait que les rejets sont sans danger. Un point de vue soutenu par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'organe de surveillance des Nations unies. Jugeant ces mesures inappropriées, lors de sa rencontre avec le président chinois, le Premier ministre japonais a demandé « avec insistance une réponse calme fondée sur des preuves scientifiques et la levée immédiate des restrictions sur les importations de produits alimentaires japonais ».

Fumio Kishida a toutefois ajouté que le président Xi Jinping et lui-même « s'étaient entendus pour rechercher des solutions par le dialogue et des discussions sur la base d'une attitude constructive ». Il par ailleurs ajouté : « Le Japon et la Chine sont deux superpuissances qui ont la responsabilité de coexister et de prospérer ensemble, de diriger la région et la société internationale et de contribuer à la paix et à la stabilité dans le monde. »

Un autre point de crispation

Autre point de tensions entre les deux pays : l'activité militaire chinoise en Asie-Pacifique et la collaboration de Pékin avec Moscou. Le chef de l'exécutif japonais a fait part de ses « vives préoccupations » à ce sujet. Lors d'une interview donnée aux chaînes de télévision japonaises, il a rapporté avoir « souligné de nouveau l'extrême importance de la paix dans le détroit de Taïwan pour la communauté internationale et le Japon ».

« En ce qui concerne la mer de Chine orientale, j'ai exprimé une fois de plus nos vives préoccupations et j'ai demandé instamment le retrait immédiat des bouées chinoises installées dans la ZEE du Japon », a aussi annoncé Fumio Kishida, en référence à la zone économique exclusive du pays.

Tensions dans le Pacifique

Les tensions se sont accrues dans le Pacifique, marquées par des actions chinoises en mer de Chine méridionale disputée et des exercices militaires de Pékin autour de l'île de Taïwan, dont la Chine revendique la souveraineté.

Les navires chinois font des incursions de plus en plus éloignées dans le Pacifique. En septembre, Tokyo a déclaré avoir détecté six navires, dont des frégates, des destroyers, un navire rapide de soutien au combat et le porte-avions Shandong, naviguant à quelque 650 km au sud de l'île de Miyakojima, à l'est de Taïwan.

Tokyo a aussi confirmé que des jets et des hélicoptères avaient été détectés en train de décoller et d'atterrir à partir du Shandong. La Chine n'a pas commenté officiellement les exercices menés dans le Pacifique occidental.

Surmonter un lourd passif

Les deux pays, aux liens toujours marqués par l'invasion japonaise du territoire chinois au siècle dernier, doivent se « concentrer sur leurs intérêts communs et gérer de façon appropriée leurs différends », a pour sa part affirmé le président chinois, selon la télévision publique chinoise CCTV. Xi Jinping a plaidé pour que Tokyo et Pékin construisent des relations bilatérales apaisées, malgré notamment des différends territoriaux et historiques.

« La coexistence pacifique, l'amitié durable qui traverse les générations, la coopération mutuellement bénéfique et le développement commun sont de bonnes orientations, qui servent les intérêts fondamentaux des peuples chinois et japonais », a aussi souligné le président de la Chine.

(Avec AFP)