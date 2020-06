Pandémie : les propositions fiscales de Piketty et Stiglitz pour le monde d'après

Dégringolade des marchés financiers, crise pétrolière, fermeture des frontières, commerce mondial à l'arrêt, envolée du chômage, hôpitaux saturés... pendant plus de deux mois, la pandémie a paralysé l'économie mondiale provoquant une récession majeure.

Les États frappés par cette maladie infectieuse et dépourvus de stocks de masques et de tests suffisants ont souvent été obligés de prendre des mesures strictes de confinement pour contrôler la diffusion de l'épidémie et limiter le nombre de victimes.

Les gouvernements ont déjà annoncé des aides parfois jugées insuffisantes pour tenter d'enrayer les ravages de cette crise sur le système productif et le marché du travail. En outre, les États ont sérieusement accru leurs dépenses de santé pour affronter cette pandémie mondiale.

Face à ces montagnes de dépense et pour relancer l'économie, les gouvernements vont devoir faire des choix de politique économique dans les semaines à venir afin de relancer la machine.

En Europe, l'Allemagne a déjà annoncé annoncé un plan massif de relance de 130 milliards d'euros étalé sur deux ans. L'Italie a également commencé à plancher lors d'états généraux le week-end dernier sur des pistes de relance. Enfin, pour la France, le gouvernement a prévu de bâtir un plan cet été pour le présenter à la rentrée en septembre.

Dans un document de travail réalisé pour le compte de la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des sociétés (ICRICT), plusieurs économistes de renom tels que le prix Nobel Joseph Stiglitz ou l'auteur de Capitalisme et idéologie, Thomas Piketty, ont élaboré un éventail de propositions iconoclastes pour financer ces dépenses.

Une nouvelle fiscalité internationale

La baisse de l'impôt sur les sociétés, actuellement pratiquée dans un grand nombre de pays développés, dont les États-Unis et la France, "'pour stimuler les investissements de reconstruction' ne sont ni économiquement efficaces ni socialement souhaitables" estiment les chercheurs. Face aux partisans d'une politique de l'offre stricte, les universitaires ont formulé cinq grandes propositions visant à réformer le système fiscal international. Ils préconisent :

- l'introduction de "taxes progressives sur les services numériques, sur les rentes économiques captées par les entreprises...