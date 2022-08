Pétrole : la hausse de l'offre mondiale favorise le reflux des prix du baril

La baisse de plus de 30 dollars du prix du baril depuis mars traduit une hausse de l'offre qui devrait augmenter de 1 million de barils par jour d'ici la fin de l'année. Une tendance favorisée notamment par le maintien d'un certain niveau des exportations russes, qui semblent peu affectées par les sanctions occidentales, et le risque de récession, notamment en Europe.