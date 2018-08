Politique monétaire : Jerome Powell résiste fermement à Donald Trump

Si certains craignaient une mise sous tutelle de la Réserve fédérale américaine par l'administration Trump, ils peuvent se rassurer. Jerome Powell ne compte pas se laisser dicter sa politique monétaire par la Maison Blanche qui, pourtant, n'en attendait pas moins, après l'avoir placé ici en remplacement de Janet Yellen en février dernier.

À Jackson Hole, le rendez-vous annuel des banquiers centraux, Jerome Powell a encore montré l'indépendance de l'institution face aux pressions de Donald Trump qui n'a cessé de montrer son désaccord contre la politique de resserrement de taux de la Fed.

Risque inflationniste

Jerome Powell a ainsi confirmé qu'il poursuivrait « la trajectoire actuelle d'une hausse graduelle des taux », une stratégie entamée dès 2015 sous la direction précédente. Selon le président de la Fed, nommé en février dernier, la forte dynamique de l'économie américaine justifie ce choix. Il a rappelé que l'inflation s'inscrivait désormais dans la cible de 2% de la Fed. L'enjeu étant de réajuster la politique monétaire de manière à empêcher un emballement hors de contrôle de l'inflation. La croissance économique, ressortie en hausse de 4,2% au deuxième trimestre, et le très bas niveau de chômage (3,9%) proche d'un plus bas de 20 ans, sont autant d'arguments qui font craindre un tel scénario. La politique budgétaire et fiscale du gouvernement peut également favoriser des tensions sur les prix.

Pour Jerome Powell, le risque inflationniste reste une priorité. Il a même déclaré que la Fed « ferait tout ce qui est en son pouvoir » pour neutraliser ce risque. Mais le banquier central américain a largement nuancé son discours en estimant qu'il n'y avait pas de risque élevé de surchauffe de l'économie américaine.

"L'économie est solide. L'inflation est proche de notre objectif de 2% et la plupart des gens qui cherchent un emploi en trouvent un (...) Si la robuste croissance des revenus et de l'emploi se poursuit, de nouveaux relèvements progressifs de la fourchette d'objectifs pour le taux des fonds fédéraux seront probablement appropriés", a dit le président de la Fed.

Les marchés ont réagi en temps réels aux déclarations de Jerome Powell. Le dollar a ainsi lâché du lest, tandis que les rendements des emprunts américains ont baissé. Côté Bourse, les grandes places américaines ont regagné du terrain tandis que les marchés européens ont effacé leurs gains de la journée.

Donald Trump déçu par la Fed

Ces déclarations ont permis de confirmer le cap engagé par la Fed, malgré la pression de Donald Trump. Ces dernières semaines, le président américain n'a pas hésité à étaler publiquement ses désaccords avec la politique de la Fed, et ce, malgré la tradition d'indépendance jusqu'ici respectée par les différents présidents américains.

En début de semaine, Donald Trump a ainsi déclaré à Reuters « je ne suis pas emballé par le relèvement des taux d'intérêt, non, je ne suis pas emballé ».

Le président américain estime que la politique de la Fed profite aux autres pays « qui ont une politique monétaire accommodante ». Il a jugé que cette politique entravait également son objectif de réduction du déficit commercial puisque la Fed tire le dollar vers le haut et baisse ainsi le pouvoir d'exportation des entreprises américaines. Manifestement très déçu, Donald Trump n'a pas voulu dire si la nomination de Jerome Powell était une bonne décision. Au journaliste qui l'interrogeait, il a répondu : « Je vous le dirai dans sept ans ».