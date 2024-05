Pologne : du matériel d'écoute découvert dans une salle où le gouvernement doit se réunir

Alors que le gouvernement polonais doit se réunir ce mardi, une vérification de routine dans la salle prévue pour cette réunion a permis d'y découvrir du matériel pouvant servir à des écoutes. Les services spéciaux polonais ont en effet « détecté et démantelé des dispositifs qui auraient pu être utilisés pour écouter les conversations dans la salle où le Conseil des ministres se réunira aujourd'hui à Katowice », a indiqué le porte-parole des services spéciaux, Jacek Dobrzynski sur le réseau social X. Le gouvernement doit se retrouver dans cette ville du sud du pays, située à quelque 80 kilomètres de Cracovie, à l'occasion d'un important congrès économique.

Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie Rady Ministrów. Służby prowadzą dalsze czynności w tej sprawie pic.twitter.com/OOdZPSiifU — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) May 7, 2024

« Une enquête est en cours (...) Il est difficile d'indiquer s'il s'agit de dispositifs qui ont été installés il y a des années et qui n'ont pas été découverts plus tôt » ou ont été installés actuellement, a déclaré pour sa part le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz à la télévision TVN24.

L'installation pouvait enregistrer aussi bien le son que la vidéo, a précisé le porte-parole des services spéciaux. Les responsables se refusent pour le moment à spéculer sur l'origine éventuelle de l'installation.

Autre soupçon d'espionnage

Cette découverte intervient au lendemain d'une autre affaire de potentiel espionnage en Pologne. Le parquet polonais a en effet annoncé ce lundi avoir ouvert une enquête sur ce motif après qu'un juge a demandé l'asile politique au Bélarus, pays voisin avec lequel la Pologne entretient des relations tendues. Considéré proche du parti nationaliste populiste Droit et Justice (PiS), qui a perdu le pouvoir à la fin de l'année dernière au profit de l'actuelle coalition pro Europe, Tomasz Szmydt a indiqué avoir choisi de quitter son pays natal en raison d'un « désaccord politique » avec le pouvoir actuel et craignant d'être poursuivi dans une « affaire fabriquée d'espionnage » en Pologne.

À la suite de cela, les services secrets polonais ABW ont expliqué avoir entamé un contrôle « pour vérifier l'étendue des informations classifiées auxquelles le juge avait accès ». Selon un article du code pénal polonais, les personnes qui fournissent des à des services secrets étrangers des informations qui peuvent « causer des dommages à la République de Pologne » sont passibles d'une peine de prison de huit ans à la perpétuité.

« Je ne sais pas ce que Tomasz Szmydt fuit. Dans le passé, des actes similaires ont été commis par ceux qui craignaient d'être tenus pour responsables de leurs actions en Pologne », a déclaré Stanislaw Zaryn, un conseiller du président polonais et ancien porte-parole des services secrets sous le gouvernement dirigé par le PiS.

Des propos tenus également par le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski. « Nous avons eu un traître auparavant dans un cas similaire », a-t-il indiqué à la télévision polonaise. Il faisait référence à un soldat polonais, Emil Czeczko, qui avait fait défection en 2021 au Bélarus puis avait été retrouvé mort, en mars 2022, selon les autorités bélarusses.

Des relations compliquées avec ses voisins

Les relations entre la Pologne et le Bélarus sont tendues depuis la répression d'un grand mouvement d'opposition bélarusse en 2020. Elles l'ont été un peu plus après une crise migratoire à la frontière entre les deux pays fin 2021, fomentée selon Varsovie par le dirigeant bélarusse, Alexandre Loukachenko. Puis encore davantage depuis que le Bélarus a servi de base arrière au moment de l'offensive déclenchée par la Russie contre l'Ukraine en février 2022, que la Pologne, membre de l'Otan, soutient activement depuis.

A contrario, les relations entre la Pologne et l'Union européenne se sont détendues depuis les élections législatives d'octobre 2023 et l'arrivée au pouvoir des forces pro-européennes emmenées par Donald Tusk. Depuis, le pays a lancé une série de mesures pour répondre aux inquiétudes sur l'indépendance de son système judiciaire, reconnu la primauté du droit européen et s'est engagé à appliquer les décisions de la justice de l'UE et de la Cour européenne des droits de l'homme. Si bien que, ce lundi, la Commission européenne a annoncé son intention de mettre un terme à une procédure déclenchée en décembre 2017 contre la Pologne et qui aurait pu déboucher sur une suspension de ses droits de vote au sein du Conseil de l'UE. Tournant ainsi la page à des années de tension entre les deux parties.

