Entre le Club Med et son actionnaire chinois, les relations se tendent

Après une décennie harmonieuse, le climat semble se détériorer entre le conglomérat chinois Fosun International, présent entre autres dans la santé, la banque, le sport, le luxe et le tourisme, et sa filiale française. Cofondé par Guo Guangchang et quatre autres anciens étudiants de l'université Fudan en 1992, le groupe s'est mué en un empire diversifié qui détient la plus grande banque du Portugal, Millennium BCP, un club de football anglais de Premier League, ou encore la marque française de mode Lanvin. Fosun a racheté le numéro un mondial des vacances haut de gamme tout compris en 2015 pour près de 1 milliard d'euros, après une interminable bataille boursière qui l'a opposé à l'homme d'affaires italien Andrea Bonomi. Puis a retiré l'entreprise française de la cote.

Lire aussiDéfaillances d'entreprises : malgré un niveau au plus haut depuis neuf ans, la France pourrait éviter le « mur de faillites » en 2024

Outre une stabilité capitalistique, un apport technologique et des moyens financiers nécessaires à son développement, Fosun a offert le marché chinois au Club Med tout en accélérant sa croissance en Asie-Pacifique, une zone cruciale pour l'entreprise : son volume d'affaires a bondi de 96 % dans cette zone en 2023 malgré un retour plus lent que prévu des touristes chinois voyageant à l'étranger, y compris dans le reste de l'Asie. Mais Fosun International subit depuis plusieurs années les conséquences du ralentissement économique sur son marché domestique depuis la pandémie, alors que les restrictions mises en place pour lutter contre le Covid y ont perduré bien plus longtemps qu'en Europe et aux États-Unis.

Une sévère sanction boursière

Un choc d'autant plus durement ressenti que Fosun, comme de multiples conglomérats chinois dotés de portefeuilles d'actifs hétéroclites, s'était considérablement endetté au cours des dernières décennies, avec près de 40 milliards de dollars de dettes en 2022. Cette fragilité financière lui a valu de subir une longue et sévère sanction boursière marquée notamment par une chute du titre de 26 % en 2023. Sans surprise, le dirigeant de Fosun a donc décidé de se délester depuis deux ans d'un certain nombre de sociétés, dans l'acier, la bière ou les activités minières. De 2021 à 2023, ses ventes d'actifs ont représenté plus de 6,6 milliards de dollars. Un montant encore très faible, puisque les cessions devraient atteindre au total 80 milliards de dollars : « Les temps de croissance sans limite sont révolus », a déclaré le très discret PDG l'an dernier pour expliquer le virage stratégique pris par Fosun.

Pérenniser l'ancrage français

En septembre 2023, le groupe chinois a indiqué souhaiter se séparer d'environ 30 % du capital du Club Med, en pleine croissance après les deux ans d'arrêt dus à la crise sanitaire. Le président de ce dernier, Henri Giscard d'Estaing, a confirmé l'annonce à demi-mot à la même époque, tout en soulignant qu'il souhaitait « ardemment » un ancrage français pour une entreprise qui emploie plusieurs milliers de personnes en France et dont le poids économique est de plus en plus important sur son marché domestique. En particulier à la montagne, alors que le modèle des stations de sport d'hiver est fragilisé. « C'est une pépite nationale, importante pour le soft power du pays, avec une marque à la notoriété mondiale », estime un financier français, pour qui Fosun désirerait désormais détenir un pouvoir sans partage au sein de sa filiale. Les options envisagées à la fin de l'année dernière par le patron du Club Med, qui impliquaient Bpifrance et le groupe Lacoste, détenu par la famille suisse Maus, ont été entre-temps écartées.

Depuis quelques semaines, une autre difficulté se profile entre le propriétaire et sa filiale. Selon certaines rumeurs, Fosun International aurait placé un directeur financier chinois au siège parisien du Club Med au début de cette année. Une décision qui pourrait conduire au départ à terme du numéro deux et actuel directeur général chargé des finances, Michel Wolfovski, en poste depuis 1997. Interrogé à ce sujet, Henri Giscard d'Estaing s'est refusé à tout commentaire. Alors que Guo Guangchang a fait partie des dirigeants d'entreprise étrangers reçus à Versailles pour le sommet Choose France 2024 et qu'Henri Giscard d'Estaing a été invité au dîner d'État en l'honneur du président chinois Xi Jinping, le dossier Club Med est suivi tant à l'Élysée qu'à Matignon et à Bercy.