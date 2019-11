"Pour Hayek, le libéralisme, ce n'est pas la protection de la rente privée"

LA TRIBUNE.- Friedrich Hayek, dites-vous, est aussi "critiqué qu'incompris", qu'entendez-vous par là ?

THIERRY AIMAR.- Hayek est un auteur incompris parce que caricaturé. A gauche comme à droite, on présente sa pensée de façon simpliste et réductrice. A gauche, on a fait de Hayek un économiste primaire qui voudrait appliquer au monde contemporain des préceptes ultra-libéraux hérités du XIXe siècle totalement inadaptés aux enjeux actuels. A droite, il a été récupéré par les conservateurs, voire des réactionnaires qui dénaturent ses analyses pour défendre des corporations privées et préserver leurs rentes. Cette double déformation du message de Hayek a nui à l'appréhension objective de son œuvre qui ne saurait d'ailleurs se résumer à sa seule dimension économique.

En effet, dès le premier chapitre, vous en faites un précurseur des neurosciences, ce qui est une approche pour le moins singulière Le libéralisme de Hayek s'appuie sur une conception extrêmement fouillée, subtile, complexe du cerveau humain. Il est difficile d'appréhender sa pensée économique sans la relier à un subtil ensemble de connaissances qui touchent à la philosophie, à la psychologie, aux sciences sociales en général. Et la meilleure façon de découvrir le travail de Hayek est de l'aborder chronologiquement. Or à l'origine de sa pensée, on trouve une réflexion sur le cerveau humain, en particulier sur les racines neuronales du subjectivisme. Hayek cherche à comprendre, et avec lui l'ensemble de l'école autrichienne dont il est le représentant le plus connu, le subjectivisme humain, ses contraintes, comme ses vertus. Toute sa théorie peut être interprétée comme un gigantesque effort pour coordonner au mieux les caractéristiques subjectives du cerveau humain à l'environnement social.

Qu'est-ce qui différencie le subjectivisme de l'individualisme qui caractérise généralement le libéralisme?

L'individualisme est aujourd'hui vilipendé car il est souvent associé par ses critiques à la notion de matérialisme et de consumérisme ; par ailleurs, il est présenté comme un vecteur de dislocation sociale. L'individualisme hayekien s'oppose à ces deux images : d'une part, il renvoie fondamentalement à la notion de subjectivisme, lequel exprime le fait que tout individu est un être singulier, personnalisé dont l'épanouissement exige un effort spirituel, « intropreneurial » - comme je définis le terme dans mon ouvrage - pour s'exprimer et se découvrir lui-même. L'individualisme sans subjectivisme n'est qu'une coquille vide qui transforme l'esprit de l'acteur en une caisse de résonance des opinions collectives, des tendances qui sont dans l'air du temps, comme on le voit malheureusement trop souvent sur le Net ; d'autre part, pour Hayek, tout individu est lui-même inscrit dans un environnement social et ses propres représentations ne sont jamais totalement détachées d'un héritage culturel symbolisé par ce qu'il appelle des règles de juste conduite, c'est-à-dire un ensemble de traditions de conventions qui servent d'appui aux actions individuelles. Mais à l'intérieur de ce cadre, respecter et développer les subjectivités des acteurs, y compris en permettant aux plus entrepreneuriaux d'entre eux de remettre en cause certaines normes de manière à favoriser l'évolution des règles, constitue pour Hayek la condition sine qua non de la préservation d'un ordre social apte à faire survivre des milliards d'individus.

Vous insistez sur la démarche entrepreneuriale, y a-t-il un moment dans l'histoire où elle apparaît?

Sur le terrain économique, on la voit apparaitre en Occident à la fin du XVIIIe siècle pour se développer alors de manière croissante. Mais au milieu du XIXe siècle, des premiers conflits vont apparaitre entre les entrepreneurs et la bourgeoisie rentière, aristocratique et terrienne. En Angleterre, cette opposition va se traduire par une fracture au sein du Parti whig, dont certains membres vont rejoindre les Tories conservateurs, défenseurs des intérêts des possédants, alors que d'autres vont créer puis renforcer le parti libéral mené par Richard Cobden, représentant des défricheurs d'opportunités. On retrouve aujourd'hui l'équivalent de ces conflits entre une droite patrimoniale désireuse de stabilité et un entrepreneuriat qui bouleverse par ses découvertes l'ensemble des activités et remet en question toutes les rentes de situation.

Quand vous dites entrepreneuriat, cela ne se réduit pas uniquement à l'entrepreneur économique?

Effectivement, et ce point est crucial. L'entrepreneur au sens économique du terme désigne l'individu dont la tâche est de débusquer des opportunités de profit et de permettre la formation des prix. Mais pour Hayek, l'entrepreneuriat économique est lui-même un sous-ensemble d'une fonction plus large de découverte de nouvelles pratiques permettant une meilleure mobilisation des connaissances subjectives de chacun. On trouve donc des entrepreneurs en matière d'art, de science... autant de pionniers, d'innovateurs, d'avant-gardistes qui, souvent en opposition avec leurs contemporains conservateurs, inventent dans la pratique de nouvelles façons d'économiser des ressources en permettant à chacun de mieux accéder à son propre environnement intérieur. En dernière analyse, chacun cherche à savoir qui il est. Cette dimension psychologique est fondamentale chez Hayek. En l'absence d'individus fermement décidés à découvrir leur propre territoire subjectif car conscients de cette nécessité pour parvenir à leur équilibre intérieur, le libéralisme économique et la liberté tout court n'auraient aucune utilité.

Vous soulignez le fait que Hayek défend davantage les entrepreneurs que les capitalistes. Quelle différence faites-vous entre ces fonctions?

L'entrepreneur est celui qui réduit l'ignorance dans la société, en percevant dans l'économie des opportunités de production et d'échanges de biens mutuellement favorables, mais jusqu'alors ignorées par les autres individus. Mais il ne dispose pas forcement du capital pour exploiter ces opportunités. Il a donc besoin des capitalistes qui peuvent lui prêter les facteurs productifs dont ils sont propriétaires. Hayek défend les entrepreneurs en considérant que les capitalistes doivent être à leur service. Or les intérêts des capitalistes et des entrepreneurs ne sont pas nécessairement convergents. C'est un point important chez Hayek. Il se méfie, à l'instar d'Adam Smith, des capitalistes. Car ceux-ci cherchent à maximiser leurs revenus. Or moins il y a de capital, plus il sera demandé, ce qui permet aux capitalistes de le faire payer plus cher à ceux qui veulent l'utiliser.

Cela semble paradoxal aux yeux de l'opinion commune qui, généralement, y voit une convergence...

En effet. Mais alors que la préoccupation de chaque entrepreneur est de pouvoir entrer sur les marchés et de bénéficier d'un maximum de ressources pour exploiter ses découvertes, l'intérêt de chaque capitaliste est d'essayer de s'allier aux autorités politiques pour limiter les innovations et fermer la porte aux entrepreneurs qui menacent la réalisation des activités courantes. Les capitalistes des pays de l'Ancien monde sont les premiers à prôner des protections contre le déferlement d'activités entrepreneuriales qui se développent dans les pays émergents parce qu'elles menacent leurs rentes de situations. Il ne faut donc pas mélanger l'intérêt des capitalistes et ceux des entrepreneurs. Un économiste keynésien comme Joseph Stiglitz se plaint du fait que la concurrence soit entravée par des grands groupes privés qui développent le « crony capitalism » (capitalisme de connivence). Hayek pourrait fort bien aujourd'hui rejoindre ces positions et se montrer très critique envers ces monopoles qui se sont constitués dans des secteurs stratégiques. Dans "La route de la servitude" (1944), il est le premier à dénoncer ces corporations et intérêts organisés qui s'efforcent d'installer des barrières à l'entrée sur leurs propres marchés. Hayek n'est pas simplement l'ennemi de la rente publique ; il est l'ennemi de la rente tout court.

Pourtant, la concurrence guide la politique de la Commission européenne, comme on l'a vu récemment dans le refus de la fusion entre Alstom et Siemens...

Je suis favorable à titre personnel à la décision de la Commission car elle est cohérente avec la défense des intérêts des consommateurs européens dont elle a la charge. Même s'il y a des rapports de forces au niveau international, favoriser une concentration par des moyens artificiels ne réussira pas à améliorer les choses.

Mais ne pensez-vous pas que seule la puissance publique soit en capacité de lutter contre les positions dominantes de firmes telles que les Gafam pour favoriser le retour à la concurrence?

Il est utopique de penser aujourd'hui qu'une autorité publique aura la puissance cognitive suffisante pour gagner la partie face à des groupes de dimension internationale. Ce n'est pas une réglementation ou une fiscalité de plus ou de moins qui y changera quoi que ce soit. Et cela risque d'engendrer plus d'effets pervers que d'avantages car les Etats eux-mêmes ne sont pas exempts d'intérêts particuliers dans ces affaires. Ils peuvent produire beaucoup de dégâts dans des secteurs qui ont été à la source de l'innovation ces dernières années.

D'autant que certaines sociétés comme Google proposent des services gratuits qui ont du succès auprès des usagers... Qui peut faire mieux aujourd'hui?

A l'intérieur de ce paradigme, cela semble en effet difficile. Toutefois, ces firmes ne sont pas destinées à être éternelles. Il existe une concurrence entre des paradigmes sur ces marchés: de nouvelles formes d'accès à l'information peuvent émerger d'un instant à l'autre qui rendraient obsolètes les technologies actuelles. Au regard de la croissance exponentielle des innovations, des géants comme Google ou Amazon pourraient fort bien être renversés du jour au lendemain par de nouveaux paradigmes formés dans l'esprit d'un futur Bill Gates. L'avenir étant inconnu, il est difficile d'anticiper les futures technologies qui pourront remplacer des compétences qui ne sont finalement présentes et dominantes que depuis une dizaine d'années.

Il est vrai que Google n'a à peine que 15 ans...

Oui, ce n'est rien à l'échelle historique. Avant Google, il y avait Altavista, et il y aura un après-Google, comme il y a eu un après Standard Oil de Rockfeller. En terme statistique, de nouvelles formes d'accès et de traitement de l'information seront probablement disponibles demain. Des changements de paradigme technologique peuvent réduire en quelques années des entreprises extrêmement puissantes en petites firmes enfermées dans des niches. L'histoire l'a souvent montré. On a connu un tel débat à la fin du XIXe siècle avec Rockfeller, Carnegie... Cela dit, il convient de se méfier. Les grandes firmes installées dont nous parlons sont puissantes. Elles peuvent bénéficier du soutien direct ou indirect de la puissance publique pour protéger leurs intérêts. Par ailleurs, ces monopoles trouvent un enjeu particulier car les nouvelles technologies qu'elles inventent et propagent ne se cantonnent pas à la sphère économique mais à l'intégralité de nos existences puisque nous sommes connectés du matin jusqu'au soir sur nos téléphones portables et à des réseaux sociaux chronophages qui accaparent de plus en plus nos esprits. Elles pénètrent la vie quotidienne en autorisant de moins en moins de substituts à des pratiques digitales. Cette intrusion numérique change les mentalités et peut potentiellement poser un problème pour le subjectivisme. Il faut donc l'analyser de manière attentive, mais en restant humble car l'économie contemporaine pose de nouvelles questions qui exigent des réponses inédites.

Comment favoriser alors la concurrence ?

Le problème de fond est l'identification des barrières à l'entrée d'un marché. Il faut ensuite intégrer de nombreuses données dont celui du coût de la lutte contre ces barrières. L'interventionnisme a un prix, qu'il convient de mesurer avant de faire n'importe quoi. La solution me semble plus devoir être trouvée dans la société civile. Une meilleure sensibilisation des consommateurs aux pratiques non-concurrentielles des firmes pourrait avoir des impacts bien plus efficaces qu'une énième législation qui sera rapidement détournée de sa finalité première. Cela ne signifie pas que politiquement, il faille être passif. Il importe de ne pas caricaturer une pensée libérale en la réduisant à un seul « laissez faire », qui ne voudrait s'occuper de rien. Ce n'est pas ce que pensait Friedrich Hayek. La liberté des contrats n'est pas le principe ultime du libéralisme. Certains contrats doivent être avalisés par l'autorité, d'autres non. Par exemple, on pourrait s'interroger sur la légitimité des stratégies de rachat par les grandes firmes de leurs propres actions, ou encore d'acquisition de brevets destinés ensuite à être gelés, afin qu'une innovation ne menace pas les quasi-rentes du moment. Après un examen attentif, ces pratiques pourraient être jugées comme des formes de rent-seeking ou des barrières à l'entrée à l'exploitation de découvertes entrepreneuriales. Ce sont des questions qui demandent des réponses au cas par cas, en comparant le mieux possible les gains et les coûts d'une intervention et, surtout, en faisant preuve de subtilité. Il s'agit avant tout de protéger le cœur de l'économie de marché, autrement dit la dynamique entrepreneuriale.

Depuis la crise financière de 2008, il y a une demande d'un Etat fort, censé être protecteur face aux effets de la mondialisation. Que vous inspire ce nouveau contexte ?

Rappelons que la crise financière de 2008 n'est pas le produit du libéralisme mais des banques centrales, dont Hayek se méfiait à juste titre comme de la peste car elles ont toujours été à la source des grandes crises du capitalisme contemporain. Elle résulte de politiques monétaires irresponsables, en particulier de la baisse des taux en 2001 initiée par Alan Greenspan. On se trouve aujourd'hui dans une impasse car on est incapable de remonter les taux alors même qu'il existe un déséquilibre fondamental entre l'offre d'épargne (en termes réels et non monétaires) qui se réduit de plus en plus, et des demandes de financement entrepreneurial qui s'envolent quant à elles. Cela explique le transfert massif des liquidités vers les capitalistes car les ressources réelles sont tellement rares par rapport à la masse de liquidités que les entrepreneurs sont obligés de donner davantage d'argent aux capitalistes pour pouvoir y accéder. Les inégalités de richesse en faveur de la propriété du capital, dénoncées par Paul Krugman et par Thomas Piketty, ne sont donc pas la conséquence du libéralisme, mais de politiques monétaires désordonnées qui injectent des liquidités dans des proportions beaucoup plus importantes que le volume de capital réel existant.

Sur quoi va déboucher selon vous cette politique de taux bas?

Tout le monde s'accorde sur la nécessité de les remonter mais personne ne sait comment faire. En cas de hausse, nombre d'Etats ne sauront pas comment rembourser leurs dettes qui, il faut le rappeler, augmentent d'année en année de manière globale. Il est difficile de concilier le cycle économique et le cycle politique qui a besoin de ressources à court terme. Je suis pessimiste pour la suite parce que je ne vois pas comment cette situation pourrait perdurer. La réalité empêchée de passer par la porte reviendra tôt ou tard par la fenêtre. Comme d'habitude, ce seront les travailleurs et les épargnants qui en feront les frais.

Face à cette situation, certains économistes développent une Théorie monétaire moderne (TMM), qu'en pensez-vous?

Ce n'est pas la première fois qu'on voit revenir sur la scène ce type de théories. Silvio Gesell (1862-1930) martelait déjà à son époque la nécessité d'un crédit gratuit. Pour Hayek, monétiser la dette publique, laisser perdurer les déficits correspond à une politique du "desperado", une fuite en avant pour éviter des problèmes qui, repoussés à des échéances plus lointaines, amplifieront encore plus les difficultés s'il était encore possible.

Vous avez clarifié le rapport de Hayek à la Banque centrale mais qu'en est-il de son rapport à l'Etat?

Rappelons qu'Hayek a été le premier à prôner une privatisation des banques centrales. La concurrence monétaire entre des devises émises par des opérateurs privés permettrait aux bonnes monnaies de chasser les mauvaises, à l'inverse de la loi de Gresham qui ne s'applique qu'à des devises monopolisées. Quant à l'Etat, Hayek n'est pas un anarcho-capitaliste : il ne vise pas sa suppression. Pour lui, un régulateur est nécessaire afin de définir quels types de contrats sont autorisables ou non. Mais l'Etat lui-même fait partie d'un ensemble plus vaste que j'appelle les territoires du libéralisme, dont il faut penser l'intégration pour espérer que sa politique soit efficace. L'Etat minimal ne constitue donc pas un point de départ, mais d'arrivée. Il importe qu'il y ait un contexte psychologique, sociétal, économique qui permette à l'Etat de rester libéral. S'il existe une forte demande sociale d'interventionnisme, des gens organisés qui désirent protéger des rentes de situation au détriment de la créativité entrepreneuriale, l'Etat ne pourra pas rester limité. C'est aspect est important chez Hayek. L'économie libérale ne peut se penser que dans un contexte plus large où doivent dominer des valeurs et des comportements particuliers, basés sur l'échange et non le statut, sur le respect de la subjectivité et non le règne de l'arbitraire. Sans ce terreau, toute déréglementation sauvage enclencherait alors des résultats socialement catastrophiques et n'aboutirait qu'à accroître les inégalités en favorisant les rentiers du jour. Selon moi, c'est ce qui différencie le néolibéralisme d'un libéralisme classique représenté par Hayek. Le premier considère que toute libéralisation économique produira par des effets de ruissellement bénéfiques dans toute la société. Le libéralisme classique, lui, veut d'abord s'assurer que le terreau institutionnel, social, psychologique soit adapté à ce type d'aventure. Si on veut éviter un fiasco, il faut veiller à la présence et à l'équilibre de tous les territoires nécessaires à la réussite des réformes libérales. En leur absence, elles seront détournées par des corporatismes organisés qui s'approprieront la création de valeur.

L'une des critiques adressées à Hayek, notamment par les tenants d'une perspective inspirée de John Rawls, est son refus de toute "justice sociale"...

Oui, c'est le type même de faux concept à ses yeux. La position de Hayek me semble fondamentale car s'il y a bien un concept que l'on soit incapable de définir, c'est celui de justice sociale : chacun a sa propre conception du « bon » revenu. Toute discussion à ce sujet exprime des jugements de valeur qui débouchent sur des chocs de croyance et la guerre des dieux à travers laquelle chacun cherche à imposer aux autres ses propres critères. Sur le fond, la justice sociale consiste à penser que la société est responsable des situations individuelles. Or, la "société" n'existe pas, c'est un concept holiste. Que quelqu'un soit petit ou grand, beau ou laid, possesseur ou non de talents, la société n'en est pas responsable en tant que telle si elle est le résultat de l'interaction spontanée des activités individuelles. Dans ce contexte, que peut signifier alors un principe de justice sociale? Que le marché ne récompense pas justement les agents ! Mais une telle situation ne peut s'expliquer que par des barrières à l'entrée qu'il conviendrait alors d'identifier et de faire sauter. A l'opposé, si un marché fonctionne bien, s'il n'y a pas d'interférence, pas d'intérêts organisés qui manipulent la distribution des revenus, bref si la concurrence joue son rôle, chacun est nécessairement rétribué à hauteur de ce qu'il apporte à la collectivité. A partir de là, redistribuer les revenus au nom d'un principe de justice sociale (que chacun s'efforce de définir à son propre avantage) implique de prendre dans la poche de l'un une partie de sa contribution à la création de valeur pour la placer arbitrairement dans la poche de l'autre. Tout cela contribue à une société de défiance. Par ailleurs, la volonté d'appliquer un principe de justice sociale désoriente le système spontané de prix qui envoie un signal sur l'intérêt social de telle ou telle fonction. Elle désincite les acteurs à se détourner de certains métiers pour s'orienter vers de nouvelles compétences. On empêche par-delà même la bonne articulation des activités à l'évolution de la structure des besoins.

Pour autant, il existe des inégalités qui ne sont pas imputables à ceux qui sont les moins favorisés. Que propose Hayek?

C'est un aspect méconnu, mais Hayek est le pionnier du revenu d'assistance. Il l'a proposé dès 1944 dans "La route de la servitude", bien avant les débats sur le revenu minimal ou sur l'impôt négatif. Il faut évidemment veiller aux modalités de son application et ne pas enfermer les gens dans des trappes à assistance qui leur permettraient de ne plus affronter le marché s'ils en sont de nouveau capables. La catallaxie (comme Hayek l'appelle) est un jeu dont le résultat dépend de ses propres talents mais aussi du hasard. Ce dernier peut prendre la forme d'un concurrent qui émerge avec un nouveau produit. Cela fait partie des règles. Vouloir supprimer ce hasard revient à emprunter la route de la servitude, car en voulant contrôler de plus en plus les activités marchandes dans un système totalement dirigiste, vous tuez dans l'œuf toute velléité entrepreneuriale.

Pour Hayek, le marché n'est pas un jeu de dupes mais un producteur d'informations...

Oui, pour lui, le marché est tout simplement un processus de découverte et de communication sur ce que les gens pensent et savent. A travers l'entrepreneuriat, les prix issus des échanges expriment un transfert spontané des connaissances des individus à d'autres individus. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'enregistrer passivement les prix mais de les interpréter pour savoir ce que seront les besoins futurs et construire les opportunités de demain. Cela fait partie aussi de la démarche entrepreneuriale.

Vous insistez dans votre ouvrage sur la différence entre libéralisme et conservatisme. Pourquoi?

Car les gens assimilent communément les deux. J'y vois l'origine de la haine du libéralisme, car on considère souvent que celui-ci est à la botte des privilégiés et n'a d'autre vocation que de légitimer et défendre la richesse des possédants. Comme je l'explique dans l'épilogue, en mêlant baisse de la fiscalité sur le capital, protectionnisme aux frontières et réduction de la concurrence en général, on ne fabrique pas du libéralisme mais des rentiers. Le libéralisme, ce n'est pas la protection de la rente privée.

L'un des concepts clés chez Hayek est celui d'ordre spontané, une notion difficile à appréhender, au carrefour du droit, des normes, de la tradition de l'économie... Comment la définiriez-vous?

Suivant la formule d'Adam Ferguson ayant inspiré Hayek, les ordres spontanés sont le produit de l'action des hommes, mais non de leurs desseins. Ils représentent un ensemble de valeurs, d'institutions formelles et non formelles, qui participent de ce que j'ai nommé plus haut les territoires du libéralisme. Pour qu'une politique économique libérale puisse durer et produire des résultats positifs, il importe qu'il y ait un substrat culturel, social, psychologique particulier dont l'évolution est spontanée. Pour Hayek, ce substrat ne peut être contrôlé avec succès car il contient davantage d'informations qu'aucune autorité régulatrice n'est capable d'en manipuler. Cela ne signifie pas pour autant, et Hayek a souvent été caricaturé sur ce point, que l'ordre spontané débouche nécessairement sur quelque chose de positif. Il est le premier à énoncer qu'on n'a aucune garantie sur ses issues favorables. Sur un terreau malsain, le développement spontané de l'interaction des individus peut créer des situations conflictuelles et des équilibres pervers, où les mauvais comportements chassent les bons. Pour limiter ce type de situations, Hayek considère qu'il faut développer au maximum la compétition entre des groupes différents de règles, ce qui augmente les probabilités de découvrir les meilleures pratiques et de faire disparaître les mauvaises par des processus de sélection et d'imitation. Cette démarche est préférable selon lui à une volonté de régulation centrale, qui relève de ce qu'il appelle le constructivisme. Cela est utopique et ne peut mener que tout droit au totalitarisme.

Que penserait Hayek aujourd'hui d'un phénomène comme le réchauffement climatique?

Il se demanderait comment on a pu en arriver là. Il y a évidemment une longue réflexion sur l'économie de l'environnement. Ronald Coase en 1960 a publié ce fameux article intitulé Le coût social où il prônait la privatisation de l'environnement. A l'époque, le problème ne se posait pas dans les termes aussi aigus qu'aujourd'hui. Désormais, nous avons le choix entre deux attitudes. Soit on continue à s'épuiser comme depuis 20 ans à chercher des accords internationaux limitant la production de CO2, avec tout le succès que l'on connaît ; soit on essaie d'encourager par des incitations des innovations entrepreneuriales susceptibles de dépolluer l'environnement. Peut-être suis-je trop optimiste, mais je pense qu'il serait plus efficace d'offrir des récompenses financières à des entrepreneurs capables de trouver des solutions marchandes au problème du réchauffement climatique plutôt que de compter sur des Etats incapables de s'accorder sur ces enjeux pourtant cruciaux.

"Hayek. Du cerveau à l'économie" par Thierry Aimar, éditions Michalon, 125 pages, 12 euros

Propos recueillis par Robert Jules

_______

(*) Thierry Aimar est maître de conférences en sciences économiques à l'université de Lorraine, et enseigne la neuroéconomie à Sciences Po. Parmi ses publications, signalons "Les Apports de l'école autrichienne d'économie. Subjectivisme, ignorance et coordination", éd. Vuibert, 316 pages, 29 euros.