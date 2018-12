Pourquoi la croissance des salaires est trop faible selon l'OCDE

Dix ans après la crise, le marché du travail dans les pays développés est loin d'avoir retrouvé des couleurs. Si l'économie mondiale s'est redressée jusqu'en 2017, la situation de l'emploi demeure dégradée dans un bon nombre de pays. La lente baisse du chômage en France illustre toutes les difficultés pour les chômeurs à retrouver un emploi stable et bien rémunéré. Au delà de l'emploi, la question des salaires est au centre des préoccupations pour beaucoup de travailleurs.

D'après un rapport de l'OCDE publié ce mardi 4 décembre, dans la plupart des pays de l'OCDE, "la croissance des salaires reste faible. De plus, la croissance de la productivité est passée de 2,5% environ avant la crise à approximativement 1,25 sur les cinq dernières années, tandis que les inégalités n'ont jamais été aussi marquées."

Pour le secrétaire général de l'institution internationale Angel Gurria, "le revenu disponible moyen des 10% les plus riches est environ neuf fois et demi supérieur à celui des 10% les plus pauvres dans la zone OCDE, alors qu'il n'était que sept fois supérieur il y a 30 ans."

Alors que le gouvernement français est actuellement confronté à l'exaspération et la colère de milliers de gilets jaunes, cette nouvelle publication pourrait venir alimenter les débats sur le pouvoir d'achat et les disparités de revenus.







De faibles gains de productivité

La dégradation de la productivité au travail dans les pays développés inquiète particulièrement les experts de l'organisation basée à Paris. "Depuis ces vingt dernières années, la croissance de la productivité tend à ralentir dans presque toutes les économies de marché, développées et émergentes." En parallèle, les salaires médians ont progressé encore moins vite que cette productivité, "rendant la croissance moins inclusive." Pour les travailleurs faiblement ou moyennement rémunérés, les salaires ont stagné, voire diminué.

Les auteurs du rapport expliquent cette érosion "de la productivité par un moindre accroissement de l'intensité capitalistique (croissance du capital par travailleur) et une moindre croissance de la productivité globale des facteurs."

Ce coup de frein des gains de productivité freinerait sérieusement l'amélioration des niveaux de vie. "Les salaires médians réels ont progressé à un rythme inférieur à celui des salaires moyens réels, dans la grande majorité d'entre eux, si bien que les inégalités salariales se sont creusées" rappelle le document.

Par ailleurs, les économistes soulignent que "la répartition des revenus s'est de plus en plus orientée vers le capital au détriment du travail, et la répartition des revenus et de la richesse est de plus en plus inégale."







Le danger de la polarisation du marché du travail

Outre les faibles gains de productivité, la polarisation accrue du marché du travail suscite de vives inquiétudes chez les économistes. Le processus de désindustrialisation entamé depuis plusieurs décennies dans les pays développés a profondément transformé le travail dans ces pays. Ce processus "s'est traduit par des transferts massifs d'emplois du secteur manufacturier vers celui des services."

Dans le même temps, le poids de travailleurs dans l'emploi moyennement qualifié a chuté d'environ 10 points de pourcentage tandis que "celle des travailleurs peu qualifiés et très qualifiés a augmenté."

La montée en puissance des robots dans l'économie et les chaînes de production pourraient encore accentuer cette polarisation. Si les chiffres relatifs à la part d'emplois automatisables sont loin de faire l'unanimité, la plupart des économistes s'accordent à dire que beaucoup d'emplois vont être transformés dans les années à venir. Ces mutations posent la question fondamentale de l'apprentissage et des compétences pour des travailleurs parfois confrontés à une accélération des transformations ou des destructions d'emplois.

"Un marché du travail qui offre aux actifs occupés la possibilité de développer constamment leurs compétences non seulement stimule la croissance de la productivité, mais concourt également à en distribuer plus largement les gains."



Favoriser les emplois de qualité

Face à la précarisation de l'emploi, les experts de l'OCDE préconisent d'élargir les prestations sociales à plus grand nombre de travailleurs. "Mettre en place de nouveaux régimes de prestations spéciaux ; faire une plus grande place aux régimes non contributifs ; appliquer un niveau minimum de prestations sociales."

Par ailleurs, le développement de l'économie des plateformes ces dernières années a parfois amené les travailleurs indépendants à effectuer des missions à la tâche, à l'instar des livreurs à vélo. Si ces travailleurs ne représentent qu'une faible partie de la population active, ils sont parfois confrontés à de véritables difficultés en cas d'accident du travail ou de période d'inactivité. "De plus, ils perçoivent en général une rémunération inférieure, reçoivent moins de formation et souffrent davantage de tensions au travail."

Enfin, certaines catégories de population sont parfois surreprésentées. "En général, les femmes, les jeunes, les travailleurs les moins qualifiés, les salariés de petites entreprises et les immigrés."

Pour améliorer la situation de ces travailleurs, l'OCDE recommande aux pouvoirs publics "de s'efforcer d'offrir une protection adéquate à tous les travailleurs." En France, le dernier arrêt rendu la semaine dernière par la Cour de cassation ouvrant la voie au salariat pour un ancien livreur de Take Eat Easy pourrait constituer un tournant pour tous ces travailleurs au statut souvent précaire.







