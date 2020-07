Rencontres économiques d'Aix : trois jours pour présenter des propositions de sortie de crise

(Crédits : DR)

DIRECT. Lors des Rencontres d'Aix, un événement en partenariat avec La Tribune, plus de 300 acteurs du monde académique, politique, économique et social, de toutes générations et de toutes sensibilités ont répondu présents à l'appel du Cercle des économistes pour débattre des solutions à mettre en œuvre afin de sortir de cette crise. Le public est invité à assister gratuitement en ligne à l'ensemble des débats et à réagir auprès des intervenants au cours des sessions #AIXENSEINE.