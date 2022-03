Ukraine : Le spectre du défaut de paiement plane sur la Russie, un conseiller de Zelenski prédit un accord de paix début mai

Plus les semaines de conflit passent, plus Moscou se trouve confronté au risque d'étranglement de son système financier. De quoi ralentir ses financements vers la campagne militaire que le Kremlin mène depuis le 24 février en Ukraine ? Vladimir Poutine déploie en tout cas un éventail de contre-mesures pour soutenir l'économie russe. Mais pour un proche du président ukrainien, le conflit pourrait se finir d'ici quelques semaines et déboucher sur des combats tactiques localisés pendant un an.