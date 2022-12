Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (Macron, Fed, EPR, Chine, SMIC)

La distorsion de concurrence du plan Biden pour le climat peut « fragmenter l'Occident », prévient Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron, en visite d'Etat à Washington, a prévenu mercredi les Etats-Unis que leur programme d'investissements et de subventions de 430 milliards de dollars pour aider leurs entreprises et lutter contre l'inflation risquait de « fragmenter l'Occident ».

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Chine : après les manifestations, Pékin prêt à lâcher du lest sur sa politique anti-Covid

Après une vague inédite de manifestations contre les restrictions sanitaires et pour davantage de libertés, les autorités sanitaires chinoises ont donné des premiers signes d'un possible allègement de leur stricte politique de lutte contre le Covid-19.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Hausse des taux : la Fed s'apprête à calmer le jeu

Avant une réunion prévue les 13 et 14 décembre, Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine (Fed), a souligné que « le moment de ralentir le rythme des hausses de taux pourrait intervenir dès la réunion de décembre ». Ce qui ne signifie pas qu'il faut baisser la garde contre l'inflation, comme l'institution s'y emploie en relevant le coût de l'argent depuis le mois de mars.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

En finir avec l'indexation du SMIC sur l'inflation : la proposition choc d'un groupe d'experts

Le groupe d'experts indépendants sur le SMIC, présidé par Gilbert Cette et regroupant plusieurs économistes, a remis son rapport au gouvernement. Comme les années précédentes, et malgré l'inflation, il ne préconise pas de revaloriser le SMIC pour ne pas créer une distorsion avec les autres travailleurs. Les experts insistent sur la nécessité de réformer le SMIC et envisagent la piste de laisser la main aux partenaires sociaux.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Nucléaire : la Gironde se positionne pour accueillir deux EPR à la centrale du Blayais

La centrale du Blayais, dans le Nord Gironde, accueillera-t-elle à l'horizon 2040 deux nouveaux réacteurs nucléaires de nouvelle génération EPR 2 ? Dans le cadre du plan d'extension du parc nucléaire français, cette hypothèse séduit le paysage politique local et régional, à l'exception des écologistes. La CCI Bordeaux Gironde vient de prendre position unanimement en faveur du projet alors que l'Etat se prononcera dans les prochaines semaines.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

ARTICLE BONUS- Twitter : Elon Musk à court de solutions face à la fuite des annonceurs

Bonne lecture et très bonne journée.

La rédaction