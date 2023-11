Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (pétrole, électricité, COP, Brexit, Hemeria)

Pétrole contre climat : le choc de la COP28

C'est l'un des enjeux les plus brûlants discuté lors de la COP28, qui s'ouvre ce jeudi à Dubaï, aux Emirats arabes unis : la conférence climat réalisera-t-elle l'exploit d'acter la fin du pétrole, dont la plupart des pays industrialisés sont toujours dépendants ? Si certains experts pensent possible un tel scénario, d'autres ferment d'emblée la porte. Eléments de réponses sur un débat crucial pour l'avenir climatique de la planète.

Électricité : l'aide prolongée pour les entreprises qui ont renouvelé leur contrat à prix d'or

Le dispositif d' « amortisseur électricité », en soutien aux PME et collectivités, pourra être prolongé l'année prochaine a annoncé la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher... si et seulement si leur contrat d'électricité a été renouvelé « au prix le plus haut », c'est-à-dire avant le 30 juin 2023. Les conditions de prise en charge seront par ailleurs modifiées.

Pour l'ONU, la COP28 de Dubaï doit s'engager clairement sur la « sortie des énergies fossiles »

La COP28 qui commence ce jeudi doit s'engager à une véritable « sortie » des énergies fossiles, plaide le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres dénonçant le manque de « volonté politique » pour éviter la « catastrophe » climatique. Cela passe déjà par un triplement des énergies renouvelables d'ici 2030 qui permettrait d'éviter 7 milliards de tonnes de CO2 en cumul de 2023 à 2030.

Brexit : plus de la moitié des Britanniques souhaitent un retour du Royaume-Uni dans le marché unique de l'UE

Une majorité de Britanniques serait favorable à un retour du Royaume-Uni au sein du marché unique européen, même si cela impliquait de rétablir la libre circulation des personnes entre les Etats membres, selon un sondage publié mercredi.

Hemeria compte mettre en service le ballon stratosphérique BalMan en 2026

Le CNES et Hemeria vont signer d'ici à la fin de l'année un contrat de développement pour lancer une nouvelle étape de ce programme dual, qui intéresse également la DGA (Direction générale de l'armement).

