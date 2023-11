Hemeria compte mettre en service le ballon stratosphérique BalMan en 2026

Le ballon stratosphérique BalMan reste bien au cœur du jeu. Le CNES et Hemeria vont signer d'ici à la fin de l'année un contrat de développement de quelque millions d'euros pour lancer une nouvelle étape de ce programme dual, qui intéresse également la DGA (Direction générale de l'armement). D'une durée de deux ans, la phase 2, qui sera financée par le programme 191 (recherche duale) du ministère des Armées, commencera au début de l'année prochaine. Le programme 191 finance des actions d'intérêt pour la défense menées par deux opérateurs, le CNES et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

Cette nouvelle impulsion va donner à Hemeria Airship l'opportunité de bénéficier d'une « continuité dans le développement » de ce programme lancé depuis deux ans dans le cadre du volet spatial de France Relance (5 millions d'euros), estime le directeur général d'Hemeria, Nicolas Multan. Une première phase qui avait été confiée à un consortium auquel participaient également Airbus Intelligence et Airbus Defence & Space. L'objectif est de concevoir un ballon innovant, capable d'être manœuvrant et de piloter sa trajectoire. Au-delà du programme 191, Nicolas Multan souhaite également piocher dans la manne de France 2030 où il ne reste plus beaucoup de tickets à prendre.

Mise en service en 2026

Une première version de ce ballon devrait être mise en service en 2026, indique à La Tribune Nicolas Multan. Après plusieurs vols captifs en 2024 dans la région de Tarbes, 2025 sera une année cruciale pour le programme BalMan avec deux « lâchers » : un essai pour tester l'enveloppe du ballon stratosphérique et un second essai, fin 2025, pour tester une enveloppe qui emportera une charge utile. BalMan doit être capable d'emporter une capacité d'emport maximale de 50 kg. Cela permettra à Hemeria de valider le système, notamment la fiabilité de l'enveloppe soumise aux radiations de la stratosphère. D'autant que BalMan doit pouvoir rester de six à douze mois dans la stratosphère pour survoler le plus longtemps possible une zone d'intérêt. Ce qui permettra de réduire les contraintes logistiques et les opérations de ce voyageur au long cours.

BalMan peut servir de relais télécoms pour les militaires mais aussi pour des acteurs privés. Il peut également être doté de charges utiles optiques avec une résolution sub-métrique pour se positionner sur les marchés de la surveillance et la sécurité (frontières, côtes, infrastructures offshore, trafic maritime...) Ce système permettra de « faciliter l'accès à l'espace à moindre coût et de réduire l'impact environnemental », assure Nicolas Multan. Un système moins polluant et moins cher qu'une solution satellitaire et doté d'une capacité à réaliser de longues missions. BalMan a décidément tout pour plaire...