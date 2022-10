Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (Budget, Rio-Paris, TotalEnergies, Amazon, Méditerranée)

Budget 2023 : coup d'envoi à l'Assemblée du marathon budgétaire

Les députés démarrent ce lundi dans l'hémicycle l'examen du projet de budget 2023 (PLF). Ce marathon budgétaire qui s'engage jusqu'à décembre, comprend notamment un « bouclier tarifaire » de 45 milliards d'euros face à l'explosion des prix de l'énergie. Les débats s'annoncent enflammés. Les partis d'opposition ont d'ores et déjà exclu de soutenir ce budget 2023. Faute de majorité absolue pour les macronistes, le gouvernement se prépare déjà à faire passer ce texte sans vote, en ayant recours à l'article 49.3 de la Constitution.

Le procès du Rio-Paris s'ouvre pour Air France et Airbus

Plus de treize ans après le crash du Rio-Paris au large du Brésil qui avait tué 228 personnes, Airbus et Air France sont jugés à partir de ce lundi 10 octobre à Paris pour homicides involontaires. Lourd d'enjeux pour l'avionneur européen, la compagnie française, les familles des victimes mais aussi pour le transport aérien mondial, le procès de l'AF447 doit durer jusqu'au 8 décembre au tribunal correctionnel de Paris. Il va tenter de déterminer les responsabilités de cette catastrophe. Du givrage des sondes Pitot à la formation des pilotes en passant par les procédures en vigueur à l'époque, La Tribune revient dans le détail sur ce drame et, avec l'appui de nombreux professionnels du secteur, sur les différents facteurs qui ont provoqué la perte de l'avion.

Véhicule électrique : Amazon va investir « plus d'un milliard d'euros » en Europe pour « doubler » sa flotte

Amazon accélère l'électrification de sa flotte de véhicules. Le groupe prévoit d'acheter et de déployer plus de 1.500 poids lourds électriques au sein de sa flotte européenne, dont plus de 300 en France dans les années à venir. Un investissement chiffré « à plus d'un milliard d'euros ».

Pénurie de carburant : TotalEnergies et ExxonMobil prêts à négocier avec les syndicats

Pour mettre fin à la grève qui prive les stations-essence de carburant, TotalEnergies a proposé dimanche d'avancer à octobre ses négociations annuelles sur les salaires à condition que les blocages prennent fin dans les raffineries et dépôts de carburants. De son côté, Esso-ExxonMobil compte réunir les syndicats ce lundi.

La Grèce et l'Egypte dénoncent l'accord de prospection d'hydrocarbures entre la Libye et Turquie



Les ministres des Affaires étrangères égyptien et grec ont jugé dimanche « illégal » le mémorandum de prospection d'hydrocarbures en eaux libyennes, signé la semaine dernière entre le gouvernement libyen basé à Tripoli et la Turquie, trois ans après un accord de délimitation maritime controversé.

ARTICLE BONUS : Cyber-espionnage : les opérations chinoises montent en puissance contre les intérêts français