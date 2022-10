Antitrust : CILAS va-t-il être racheté par Safran et MBDA ?

Safran et MBDA vont-ils mettre la main sur CILAS ? L'acquisition de la PME spécialisée dans les lasers (ArianeGroup) par l'équipementier aéronautique et de défense Safran et le missilier MBDA fait l'objet d'une enquête préliminaire de la part de la Commission européenne dans le cadre d'une procédure normale de concentration pour cerner l'impact potentiel de cette opération sur l'écosystème concerné par cette opération (fournisseurs, concurrents, clients). Et selon MLex, journal spécialisé dans les aspects réglementaires, l'offre de Safran et de MBDA sur CILAS menacerait la concurrence.

Décision le 14 octobre

Ainsi, certaines entreprises interrogées par la Commission européenne ont fait part de leurs inquiétudes vis-à-vis de cette opération, a révélé MLex. La commission voulait ainsi savoir s'il existait des freins à des équipements sensibles pouvant provenir d'un autre pays. Selon ces entreprises, l'opération aurait des conséquences importantes sur leur capacité à s'approvisionner si Safran et MBDA mettaient la main sur ce fournisseur d'équipements spécialisés, qui vend des composants pour des systèmes de désignation de cibles laser, des nacelles gyro-stabilisées ou encore des viseurs optroniques. La commission européenne doit rendre vendredi sa décision : soit elle autorise cette acquisition, soit elle ouvre une enquête approfondie.

En attendant, CILAS est au plus mal économiquement et financièrement. La filiale d'ArianeGroup a vu son chiffre plonger de près de 19% entre 2020 et 2021, passant 33,6 millions à 27,25 millions d'euros, dont 13,4 millions dans la défense et la sécurité. Elle réalisait en 2018 un chiffre d'affaires de 47 millions d'euros. Soit une perte de plus de 40% du chiffre d'affaires en quatre ans. Le résultat net est également très inquiétant (- 11,3 millions d'euros en 2021). La PME s'enfonce très dangereusement sur le plan financier après avoir déjà enregistré des pertes en 2020 et 2019 (respectivement 5,9 millions et 5,6 millions). Résultat, le montant des dettes grimpe pour culminer à 50,5 millions d'euros en 2021 (contre 43,5 millions en 2020). Il n'est que temps que CILAS, convoité aussi par Lumibird, retrouve un ou des actionnaires qui lui redonne de l'oxygène, puis de l'ambition.