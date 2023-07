Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (BCE, Japon, Bruno Le Maire, Chine, stress tests)

BCE : optimiste, Christine Lagarde considère que l'inflation « se rapproche du but »

« On se rapproche du but » d'une inflation à 2%, après avoir « couvert beaucoup de terrain et beaucoup avancé dans ce combat contre l'inflation », a déclaré dimanche dans une interview au Figaro la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde, qui a évoqué l'éventualité d'une pause dans la remontée des taux.

La Banque du Japon intervient sur le marché obligataire pour enrayer la hausse des taux à 10 ans

L'institution monétaire a acheté de la dette japonaise à cinq et dix ans sur le marché à hauteur de quelque 1,9 milliards d'euros. L'opération visait à freiner la hausse des rendements à 10 ans qui avaient franchi le seuil des 0,6%, au plus haut depuis 2014.

La France ne peut se couper des échanges économiques avec la Chine, « une illusion », selon Bruno Le Maire

« Il est impossible de couper tout lien entre les économies américaine et européenne et celle de la Chine », a souligné le ministre de l'Economie. La Chine est le troisième partenaire commercial de la France, mais les entreprises françaises craignent de perdre encore plus en compétitivité face aux stratégies de Pékin ou de Washington.

Chine : l'activité manufacturière s'est à nouveau contractée en juillet

L'indice PMI des directeur d'achat à atteint 49,3 points en juillet, reflétant une contraction persistante de l'activité manufacturière depuis avril. Les autorités de Pékin préparent un plan de relance notamment à travers des mesures de soutien à la consommation.

Stress tests : les banques européennes résistent, les banques françaises dévissent

Alors que les bancaires européennes résistent bien aux tests de l'Autorité bancaire européenne et de la Banque centrale européenne (BCE), les banques françaises terminent à la dernière place. En queue de peloton, la Banque postale juge toujours son « profil de risque robuste ». L'exercice a débuté juste avant le rachat de Credit Suisse par UBS.

