Grand Paris : la majorité d'Hidalgo s'accorde sur la refonte de la porte de Montreuil

Emmanuel Grégoire peut souffler. Le premier adjoint (PS) d'Anne Hidalgo chargé de l'urbanisme, de l'architecture, du Grand Paris, des relations avec les arrondissements et de la transformation des politiques publiques vient de trouver un accord avec le reste de la majorité municipale sur la refonte de porte de Montreuil.

« Secteur emblématique de la métropole du Grand Paris et de l'Est parisien, cette porte, mal adaptée aux besoins des riverains et en inadéquation avec les impératifs de l'accord de Paris, pâtit d'un aménagement autoroutier qui génère bruit, pollution et chaleur », justifie la Ville.