Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (retraites, Airbus, H2Med, fintech, automobile)

Réforme des retraites : le projet présenté en Conseil de ministres avant un débat parlementaire au pas de course

Le gouvernement présente ce lundi en Conseil des ministres sa réforme des retraites sans rien céder sur les principales revendications des syndicats, qui entendent amplifier encore la mobilisation après un début réussi. Le projet sera débattu dans le cadre d'un projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificative pour 2023, ce qui irrite les parlementaires de gauche. Le gouvernent semble prêt à faire quelques concessions mais seulement « à la marge ».

EXCLUSIF- Loft Orbital commande à Airbus une quinzaine de nouvelles plateformes d'orbite basse

Un an après avoir signé un premier contrat avec Airbus, la startup franco-américaine recommande au géant européen une quinzaine de nouvelles plateformes d'orbite basse.

Embouteillages à Lille et « péage positif » : la fausse bonne idée de rémunérer les automobilistes ?

Cette année, la Métropole européenne de Lille compte mettre en place un péage positif. Le principe ? Rémunérer les automobilistes pour qu'ils laissent leur voiture au garage (2 euros par trajet évité, soit 4 euros par jour, avec un plafond mensuel de 80 euros), en heures de pointe et sur certains trajets. Sauf que le dispositif a déjà été testé et... abandonné dans différentes agglomérations des Pays-Bas dès 2013 et même à Boulogne-Billancourt en 2017, en région parisienne.

H2Med: le pipeline d'hydrogène entre Barcelone et Marseille sera étendu à l'Allemagne

Le projet de pipeline européen d'hydrogène reliant l'Espagne et la France via respectivement Barcelone et Marseille va finalement aller jusqu'en Allemagne. Baptisé « H2Med », cette infrastructure censée être opérationnelle en 2030 vise à développer l'emploi de l'hydrogène sur le continent. Elle devrait acheminer chaque année quelque deux millions de tonnes d'hydrogène vers la France, soit 10% des besoins estimés en hydrogène de l'UE.

Les levées de fonds dans la Fintech ont reculé de 46% en 2022

Selon l'étude de CB Insight, les montants levés retrouvent ses niveaux de 2020 mais c'est bien les transactions sur des sociétés en phase de démarrage qui dominent largement le paysage. La taille moyenne d'une opération à fondu de 40 % pour atteindre 18,7 millions de dollars.

ARTICLE BONUS

- Coopérations franco-allemandes dans l'armement : d'un mode majeur à un mode mineur





