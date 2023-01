Réforme des retraites : le projet présenté en Conseil de ministres avant un débat parlementaire au pas de course

Un débat parlementaire au pas de course. C'est l'objectif que va réaffirmer ce lundi Emmanuel Macron lors d'un Conseil des ministres afin de faire adopter la réforme des retraites fin mars pour une entrée en vigueur du projet à l'été. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans les 50 jours, à partir du weekend prochain, soit d'ici le 26 mars à minuit, les dispositions de la réforme pourront être mises en œuvre par ordonnance, ce qui serait inédit.

Lors d'une conférence de presse dimanche à Paris avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le chef de l'Etat a estimé avoir déjà fait preuve « d'ouverture » par rapport à son programme de campagne qui prévoyait initialement les 65 ans. Il a refusé de dire clairement qu'il maintiendrait les 64 ans jusqu'au bout, pour ne pas se « substituer » au débat parlementaire.

« Je souhaite que le gouvernement avec les parlementaires » puissent « aménager » le texte, » a-t-il assuré. Avant de se montrer plus inflexible : « les besoins » sont « connus », et « je crois que là, maintenant, il faut pouvoir avancer ».

Des enrichissements du texte « uniquement à la marge »

Ses ministres se relaient pour assurer être prêts au « dialogue » afin « d'enrichir » le texte, mais uniquement à la marge. Ils ont ouvert pour la première fois la porte, durant le week-end, à des mesures plus fermes sur l'emploi des seniors. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal s'est ainsi dit prêt à « regarder sans tabou des mesures coercitives pour les entreprises qui ne joueraient pas le jeu ».

En revanche, il s'est montré moins disposé sur un autre point qui crispe jusque dans les rangs du parti Les Républicains, pourtant seul allié annoncé de l'exécutif à l'Assemblée nationale : le fait que les personnes ayant commencé à travailler à 20 ans auront à cotiser 44 ans, et non 43 comme les autres, pour obtenir une retraite à taux plein. Les « enrichissements » oui, mais pas s'ils font dérailler l'équilibre financier du système, promis à l'horizon 2030, a-t-il prévenu. Les opposants à la réforme réclament inlassablement le retrait pur et simple des « mesures d'âges ».

Le « cœur de la bataille » est « dans la rue »

De son côté, le député François Ruffin a assuré dimanche que La France insoumise porterait à l'Assemblée « une opposition déterminée ». Mais il a promis que la gauche n'allait « pas sombrer dans le crétinisme parlementaire » avec une obstruction aveugle, estimant que le « cœur de la bataille » serait dans la rue. « On espère faire encore plus fort le 31 », a prévenu le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, soulignant que « d'ici là, tous les jours il y aura des initiatives dans les entreprises, dans les départements ». Emmanuel Macron, tout en défendant le droit de faire grève et manifester, a aussi appelé dimanche à ce qu'il y ait « le moins de nuisances possibles pour tous nos compatriotes ». Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a dit s'attendre à « des temps difficiles et incertains », proposant un « référendum » en guise de « sortie par le haut ».

La forme retenue pour examiner le projet de loi fait débat

Quant au leader de la CFDT Laurent Berger, il a une nouvelle fois déploré la forme retenue par l'exécutif pour examiner son projet de loi : un budget rectificatif à la Sécurité sociale, qui permet de limiter les débats dans le temps et d'utiliser à loisir l'arme du 49.3. « Vous ne pouvez pas faire passer de façon escamotée ce texte sur les retraites, dans ce climat social », a-t-il argué sur France 5. C'est le premier argument des opposants : le gouvernement a-t-il le droit pour un budget rectificatif d'utiliser la même procédure que pour le budget 2023 initial ?

Les députés LFI ont dénoncé auprès du Conseil d'Etat des « atteintes aux droits du Parlement », les écologistes pointant un « nouveau palier » franchi. Le patron des députés PCF André Chassaigne étrille « une manœuvre grossière, digne d'ennemis de la démocratie ».

Un budget rectificatif sert à modifier les prévisions de recettes et dépenses de l'année en cours, pas à « imposer une réforme de fond », a déploré elle aussi Mathilde Panot, cheffe de file du groupe LFI. Les mesures de relèvement de l'âge légal de la retraite ou de durée de cotisations « relèvent » bien d'un PLFSSR car elles touchent aux comptes de la Sécu, rétorque le gouvernement.

Selon le Canard Enchaîné, le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius a averti qu'il serait vigilant, notamment sur la création d'un « index » pour mesurer l'emploi des seniors : « tout ce qui est hors champ financier peut être considéré comme un cavalier budgétaire » et censuré. Les constitutionnalistes sont partagés sur ce PLFSSR, les uns évoquant un « détournement de procédure », les autres un outil légitime mais « ambigu ». Dans une tribune au Monde, le professeur de droit public Benjamin Morel a pointé un « risque démocratique » : que ce véhicule devienne « la norme des futures réformes sociales ». Autre grief de la gauche : les « entraves à la liberté des parlementaires », du fait notamment du calendrier resserré.

Avant la date butoir, l'exécutif peut en outre à tout moment devant l'Assemblée déclencher l'article 49.3 de la Constitution si les votes sur les amendements ne tournaient pas en sa faveur. Ou s'il pense ne pas réunir la majorité absolue pour le vote de l'ensemble de la réforme, à cause de défections chez les macronistes ou chez LR. Selon les informations de RTL, Elisabeth Borne devrait rencontrer demain, mardi, les députés LR pour les mobiliser.

