Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (Voitures thermiques, Corée du Nord, Nouvelle-Calédonie, Taïwan, Renault)

L'interdiction de la vente des voitures thermiques en 2035 peut-elle être reportée ?

SPECIAL EUROPÉENNES - Plusieurs candidats aux élections européennes veulent revenir sur l'interdiction de la vente des véhicules thermiques en 2035. Une clause de revoyure pour faire un premier bilan aura lieu en 2026. Mais il est peu probable que cette décision soit reportée, tant sont astronomiques les investissements en jeu du côté de l'industrie automobile.

La Corée du Sud, la Chine et le Japon s'accordent sur la dénucléarisation de la Corée du Nord lors d'un sommet tripartite

Les dirigeants sud-coréen, chinois et japonais se sont rencontrés lundi à Séoul pour leur premier sommet trilatéral depuis près de cinq ans, quelques heures après l'annonce par Pyongyang de son intention de lancer un nouveau satellite espion. Séoul, Tokyo, Pékin ont estimé et formalisé dans un communiqué que la dénucléarisation de la Corée du Nord et le maintien de la stabilité sur la péninsule coréenne est de leur « intérêt commun ».

Nouvelle-Calédonie : les tensions retombent, l'état d'urgence sera levé mardi

L'état d'urgence sera levé mardi matin en Nouvelle-Calédonie, a annoncé l'Elysée, les tensions retombant progressivement après deux semaines d'émeutes à Nouméa et ses environs même si la situation reste difficile dans plusieurs quartiers.

Pression autour de Taïwan : le président Lai Ching-te veut œuvrer à la « réconciliation » avec la Chine

Dimanche, le président taïwanais Lai Ching-te s'est dit prêt à travailler avec la Chine pour œuvrer à une « compréhension mutuelle » et à la « réconciliation », deux jours après la fin des manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan.

Leasing automobile : Renault compte s'allier avec la banque espagnole Santander

Renault est sur le point de s'allier avec la banque espagnole Santander dans le leasing automobile, via sa branche de financement Mobilize Financial Services, selon une information des Echos. De quoi permettre au constructeur de gagner en importance sur un secteur en pleine expansion à l'échelle européenne.

