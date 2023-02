Les 5 infos business à retenir ce mardi matin

Irlande du Nord : l'accord entre Londres et l'UE salué par l'Elysée et la Maison-Blanche

L'accord trouvé entre Londres et l'Union européenne sur les dispositions post-Brexit en Irlande du Nord satisfait la France et les Etats-Unis. Emmanuel Macron y voit une « décision importante », qui va « protéger » le marché intérieur, tandis que les Etats-Unis ont indiqué être « reconnaissants aux deux parties d'avoir réussi à trouver » un compromis sur ce dossier épineux.

Conduite assistée : Tesla doit corriger un logiciel défaillant sous la pression des autorités américaines

Tesla a suspendu le déploiement de son logiciel d'aide à la conduite qui équipe près de 350.000 véhicules et a montré des signes de défaillance selon les autorités américaines. Un nouvel écart dans le développement des voitures véritablement autonomes, régulièrement promises par Elon Musk.

TotalEnergies: un juge statue aujourd'hui sur le mégaprojet pétrolier en Ouganda et Tanzanie

Suite à la plainte de plusieurs ONG, un juge du tribunal de Paris doit trancher ce mardi le fait de savoir si le géant énergétique a enfreint une loi française pionnière de 2017 sur le « devoir de vigilance » des multinationales. Ce texte impose des engagements en matière de droits humains, de santé et de sécurité de personnes ainsi que de protection de l'environnement. Si TotalEnergies est reconnu avoir manqué à ce « devoir de vigilance », ce serait une première qui ouvrirait la voie à d'autres plaintes.

Accaparement des terres agricoles : vers une agriculture sans agriculteurs ?

La France ne compte plus que 496.000 chefs d'exploitation agricole, soit près de 20% de moins qu'il y a vingt ans. C'est le constat dressé par la Fédération Terre de Liens dans un rapport publié ce mardi. Pour autant, il existe 4,2 millions propriétaires agricoles. Un paradoxe qui s'explique par la présence croissante ces vingt dernières années d'entreprises du luxe ou encore de l'agroalimentaire prenant le contrôle d'exploitations agricoles au moment du départ à la retraite d'agriculteurs, empêchant ainsi de potentiels candidats à l'installation d'accéder à ces terres.

Emploi des seniors : une majorité de dirigeants juge les grands groupes à la traîne

Le maintien des seniors dans l'emploi pourrait se transformer en calvaire avec le décalage de l'âge légal à la retraite de 62 ans à 64 ans. Près de six dirigeants sur dix (57%), interrogés dans le cadre de la Grande consultation des entrepreneurs pour CCI France, La Tribune et LCI, considèrent que les grandes entreprises françaises n'en font pas assez pour favoriser le travail des plus âgés. Ce taux atteint 43% dans les ETI et 40% dans les PME.

