Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (IA, Airbnb, Carrefour, ingérences étrangères, Nouvelle-Calédonie)

Intelligence artificielle : Macron promet un « fonds d'investissement très significatif »

Mardi soir, Emmanuel Macron a présenté ses ambitions pour l'intelligence artificielle. Au cœur de ce nouveau plan, qui reprend les grandes recommandations de la commission sur l'intelligence artificielle, se trouve un nouveau fonds d'investissement aux contours pour l'instant flous.

Crise du logement et Airbnb : le Sénat adopte des mesures pour réguler le marché des meublés touristiques

Le Sénat a adopté mardi plusieurs mesures de régulation du marché des meublés touristiques comme Airbnb. Une initiative transpartisane pour redonner du pouvoir aux maires, s'attaquer à une niche fiscale décriée et répondre partiellement à la crise du logement.

Les actionnaires de Carrefour réunis sur fond de polémiques autour de l'importante rémunération du PDG

Carrefour réunit ses actionnaires en assemblée générale vendredi matin, espérant endiguer leur grogne croissante concernant la rémunération du PDG Alexandre Bompard, alors que le début d'année 2024 a été marqué par les critiques des syndicats sur le modèle social du distributeur.

Le Sénat examine un texte pour lutter contre les ingérences étrangères, les troubles en Nouvelle-Calédonie en toile de fond

Registre national de l'influence, gel des avoirs financiers, surveillance algorithmique élargie : plusieurs mesures phares sont soumises au Sénat dans le cadre d'une proposition de loi du camp macroniste, déjà largement adoptée à l'Assemblée nationale à la fin du mois de mars.

Macron se rend en Nouvelle-Calédonie alors que de nouveaux incendies ont été déclarés dans la nuit

Le président se rend ce mercredi en Nouvelle-Calédonie pour tenter de renouer le dialogue et ramener l'ordre. Cette nuit encore, des bâtiments publics et privés ont été incendiés, après plus d'une semaine d'émeutes.

