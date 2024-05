L’aromaticien Prova à la conquête de la Chine et des Etats-Unis

Le groupe familial Prova a inauguré le 16 mai dernier son nouveau site ultra-moderne situé à Montrichard dans le Loir-et-Cher. Cette ancienne usine du laboratoire pharmaceutique Boiron d'une superficie de 9000 m2 a été entièrement rénovée et représente un investissement total de 35 millions d'euros pour le groupe. Outre l'extraction de vanille et de cacao, la nouvelle unité sera d'une part également tournée vers la production d'autres arômes bruns, notamment à partir de fruits à coque, noisettes, noix et noix de coco notamment. D'autre part, Prova y transfèrera depuis son site d'Artenay dans le Loiret la fabrication de sa gamme Prova Gourmet à destination des chefs de cuisine.

25 collaborateurs seront employés à Montrichard d'ici 2025. La société, qui emploie 375 salariés (dont 270 en France), a réalisé un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros en 2023, dont 75% à l'export.

La crise du cacao : opportunité pour Prova

Pour Prova, dont le site historique de production est basé à Autruy-sur-Juines près de Pithiviers dans le Loiret, cette montée en puissance significative de son outil industriel s'inscrit dans un contexte favorable au niveau mondial pour la demande d'arômes naturels. « Elle croit chaque année d'environ 4% au niveau mondial », assure Muriel Acat, PDG de l'entreprise créée par son grand-père en 1946. Et nous espérons à l'avenir faire encore mieux grâce à une augmentation significative de notre production ».

L'ETI, qui adresse les marchés de l'agro-alimentaire (90%) et des Cafés hôtels restaurants (CHR-10%), profite dans ce cadre de la hausse exponentielle des prix du cacao en 2023-2024. En cause, de mauvaises récoltes dans les quatre principaux pays producteurs africains, Ghana, Cameroun, Côte d'Ivoire et Nigeria, dues à l'alternance entre fortes pluies et sécheresse intense. La flambée de la tonne de fèves cacao entre 8.000 et 10.000 dollars pousse dans le même temps les industriels de l'agro-élémentaire, type Nestlé et Danone, à se tourner vers les arômes naturels plutôt que les matières premières elles-mêmes.

Rapprochements de ses clients internationaux

Prova, qui figure dans le classement des dix premières entreprises internationales spécialisées sur les seuls arômes bruns, aux côtés des français Nielsen Massey et Euro-vanille, se retrouve également en concurrence avec les géants généralistes des arômes. Les groupes suisse Givaudan (4,6 milliards d'euros de recettes en 2023), allemand Symrise (4,7 milliards d'euros), français Mane (1,7 milliard d'euros ) et Robertet (707 millions d'euros) possèdent tous un département dédié aux arômes bruns. Prova table donc parallèlement sur un rapprochement géographique vis-à-vis de ses clients internationaux pour gagner des parts sur ce marché haussier.

Dans ce cadre, l'ETI vient de construire sa première usine de production hors de l'Hexagone, à Bangkok en Thaïlande. Cette nouvelle unité de 5.000 m2, qui a mobilisé un investissement supplémentaire de 15 millions d'euros, démarrera en septembre prochain avec une quarantaine de salariés au départ. « L'ouverture concomitante cette année d'un bureau commercial à Shanghai, alimenté par la Thaïlande, nous servira de tête de pont vis-à-vis de l'immense marché chinois, précise Muriel Acat. Avec les Etats-Unis, il connaît des hausses annuelles comprises entre 10 et 20% ». Outre-Atlantique, Prova, qui dispose d'une filiale de distribution à Boston, confiera à moyen terme la fabrication de ses arômes à des sous-traitants locaux, avec toujours le même objectif de se rapprocher de ses clients finaux.