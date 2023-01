Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (autoroutes, CGT, Ukraine, harcèlement textuel, pétrole)

Autoroutes : l'Autorité de régulation des transports plaide pour des contrats de concession plus courts

Alors que les principales concessions, comme Vinci, Eiffage et Sanef arriveront à terme entre 2031 et 2036, l'Autorité de régulation des transports (ART) s'est montrée favorable à des contrats de concession plus courts « afin de permettre des remises en concurrence plus régulières ».

Gaz ou électricité gratuit, rétablissement des usagers coupés : comment la CGT se mobilise avant la journée du 31 janvier

Les grévistes du secteur de l'énergie ont mené jeudi plusieurs actions dites « Robin des bois » pour « intensifier le rapport de force » dans la lutte contre la réforme des retraites. « Plusieurs hôpitaux ou cliniques, des patinoires et des piscines municipales, des centres sportifs publics, des associations d'intérêt public, des bibliothèques, des collèges, des lycées, des crèches, des chauffages collectifs d'université ou de HLM, des éclairages publics de petites et moyennes communes, des logements sociaux » ont ainsi été « placés en gratuité d'électricité ou de gaz » selon un communiqué de la CGT.

Chute en vue des récoltes de céréales ukrainiennes : les prix risquent de repartir à la hausse

En Ukraine, les surfaces semées ont diminué et la récolte de céréales et d'oléagineux devrait encore baisser en 2023, pour atteindre « 53 millions de tonnes », contre 65 millions en 2022 et 106 millions en 2021. Si le pays ne peut les exporter, les prix pourraient augmenter et entraîner de lourdes difficultés pour les pays en voie de développement. Pour le moment, le mouvement de repli entamé en novembre se poursuit sur le marché des céréales, favorisé par l'abondance de blé russe et le retour des pluies en Amérique.

Le coût des normes ne cesse de grimper pour les élus locaux : deux milliards d'euros de plus en 5 ans

Le 16 mars, le Sénat organisera des Etats généraux de la simplification avec les associations d'élus locaux et le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN). Sans attendre cette date, la présidente et le premier vice-président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de la Chambre haute viennent de publier un rapport alertant sur le « harcèlement textuel ». Un changement permanent de normes qui a des conséquences économiques et financières sur les politiques publiques. Explications.

Guerre Ukraine-Russie : les chars arrivent, les revenus pétroliers chutent

L'Ukraine va recevoir un nouveau soutien militaire de la part des Etats-Unis et de l'Union européenne avec l'envoi de chars d'assaut. Parallèlement, la Russie est confrontée à une chute des ventes des hydrocarbures, notamment du pétrole depuis l'embargo mis en place en décembre qui ampute une partie croissante de ses revenus.

ARTICLE BONUS - Épargne, placements, investissements : quel est le rapport des femmes à l'argent ?

