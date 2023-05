Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (Dunkerque, PacWest, Société Générale, Dette américaine, Twitter)

Batteries électriques : pourquoi le Taïwanais ProLogium a préféré s'installer à Dunkerque plutôt qu'aux Etats-Unis

Une nouvelle gigafactory va être inaugurée ce vendredi à Dunkerque par Emmanuel Macron. Ce projet initié par le géant taïwanais des batteries solides ProLogium devrait générer 3.000 emplois directs pour un investissement total de 5,2 milliards d'euros. Si les Etats-Unis ont été un temps envisagés pour ce projet colossal, c'est bien Dunkerque qui a été choisi, pour plusieurs raisons. Explications.

La banque américaine Pacwest, à son tour dans la tourmente, plonge en Bourse

La banque basée à Los Angeles a vu son titre s'effondrer de 22% à la Bourse de New York après avoir fait face à de nombreux retraits de dépôts de la part de ses clients. Un phénomène qui s'était déjà produit début mai, deux jours après la chute de First Republic.

Société Générale dégage des bénéfices meilleurs que prévu malgré les turbulences bancaires

La banque a ainsi enregistré un bénéfice net en légère hausse de 5,7% sur un an et son résultat net dépasse les attentes des analystes. Son directeur général s'est ainsi félicité de « ces performances commerciales et résultats solides » malgré « un environnement économique et financier qui demeure incertain et complexe », marqué par la faillite de plusieurs banques donc celle américaine, SVB.

Dette américaine : toujours pas de solution trouvée pour éviter le défaut de paiement, le FMI s'alarme

Une réunion prévue ce vendredi sur la dette publique entre Joe Biden, le patron républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, et d'autres dirigeants parlementaires, a été repoussée au « début de semaine prochaine ». Le FMI s'inquiète des « graves répercussions » sur l'économie mondiale qu'aurait un défaut de paiement des Etats-Unis.

Twitter : Linda Yaccarino (NBCUniversal) pourrait remplacer Elon Musk à la tête du réseau social

Elon Musk a indiqué sur Twitter jeudi qu'il avait embauché une directrice générale pour le remplacer à la tête de la plateforme, sans donner son identité, mais en précisant qu'il garderait le contrôle du réseau social. Il s'agirait de Linda Yaccarino, directrice de la publicité du groupe de médias américain NBCUniversal.

