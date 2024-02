Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (Hermès, Casino, Huawei, semi-conducteurs, remaniement)

Hermès : des résultats records pour le géant du luxe français

Hermès enregistre de nouveaux records avec un bénéfice net annuel de 4,3 milliards d'euros et une marge opérationnelle qui augmente de plus de 40% en 2023. Des résultats qui tiennent à la « singularité » du groupe, qui fait mieux que certains de ses concurrents, notamment Kering.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Casino : Carrefour va reprendre 25 magasins initialement vendus à Intermarché

Casino a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec Carrefour pour lui céder 25 supermarchés et hypermarchés. Ces enseignes font partie d'une vague de 288 magasins dont le groupe stéphanois avait acté fin janvier la vente à Auchan et Intermarché.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Huawei perquisitionné en France, le groupe se défend de toute infraction

Les bureaux en France du géant des télécoms chinois Huawei ont été perquisitionnés mardi par les magistrats du Parquet national financier (PNF). Le groupe est déjà dans le collimateur des Etats-Unis et de la Commission européenne, qui le soupçonnent d'espionnage au profit de la Chine.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

ChatGPT : le plan à 7.000 milliards de dollars de Sam Altman pour sécuriser les semi-conducteurs de l'IA générative de demain

Dans la course aux semi-conducteurs, Sam Altman a décidé de prendre la tête. Le patron d'OpenAI compte ainsi lever près de 7.000 milliards de dollars pour réorganiser l'industrie mondiale des puces. Et pour ce faire, il s'est déjà entretenu avec des investisseurs, notamment le gouvernement émirati, selon des informations du Wall Street Journal.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Remaniement : le Numérique rétrogradé à un secrétariat d'État dirigé par Marina Ferrari

Drôle de surprise pour les acteurs du Numérique. Non seulement Jean-Noël Barrot devient ministre délégué à l'Europe et est remplacé par Marina Ferrari, mais ces activités stratégiques à l'heure de l'IA générative, sont désormais traitées par un secrétariat d'Etat et non plus un ministère.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

________

ARTICLES BONUS :

Retrouvez la dernière édition de La Tribune Dimanche en cliquant ici.