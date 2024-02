ChatGPT : le plan à 7.000 milliards de dollars de Sam Altman pour sécuriser les semi-conducteurs de l’IA générative de demain

Le patron d'OpenAI, Sam Altman, s'attaque à un lourd dossier : celui des semi-conducteurs. Et afin de réorganiser l'industrie mondiale, il compte lever des milliers de milliards de dollars. Pour réaliser ce projet, il s'est déjà entretenu avec de potentiels investisseurs, et notamment le gouvernement émirati, a rapporté jeudi le Wall Street Journal (WSJ).

OpenAI, maison mère de ChatGPT, a participé à « des discussions productives autour du développement de l'infrastructure mondiale et des chaînes d'approvisionnement pour les puces, l'énergie et les data centers », a annoncé une porte-parole de l'entreprise interrogée par le quotidien américain, ajoutant qu'OpenAi « continuera à tenir le gouvernement américain informé ».

Le Wall Street Journal estime ainsi que le coût total de la réalisation du projet de Sam Altman pourrait donc atteindre quelque 7.000 milliards de dollars. Soit environ 1.000 milliards de dollars de plus que la valeur marchande combinée des deux plus grandes entreprises de la planète, Apple et Microsoft.

Construire des dizaines d'usines de fabrication



D'après le WSJ, Sam Altman a rencontré de hauts représentants du gouvernement des Emirats arabes unis ainsi que le directeur général du groupe japonais SoftBank, Masayoshi Son, et des représentants du géant taïwanais Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Le chef d'entreprise a évoqué l'idée de construire des dizaines d'usines de fabrication de puces dans les prochaines années avec l'argent provenant d'investisseurs du Proche-Orient, et de payer TSMC pour les construire et les exploiter, selon le média américain.

Sam Altman chercherait à résoudre certains des plus grands défis auxquels fait face le secteur de l'intelligence artificielle en pleine expansion, notamment une pénurie de puces informatiques coûteuses nécessaires pour faire fonctionner les grands modèles de langage comme ChatGPT. Ce logiciel d'intelligence artificielle générative, lancé en 2022, a déclenché un fort engouement pour l'IA.

Mais le marché des puces d'IA est à présent largement dominé par le titan de la Silicon Valley, Nvidia. Car sans un certain type de semi-conducteurs, les cartes graphiques (ou GPU en anglais), difficile de développer des modèles d'IA générative. Et Nvidia est la seule entreprise qui produit actuellement des composants de ce type suffisamment puissants pour cette technologie.

Une dure réalité pour la concurrence, d'Amazon à Intel en passant par un autre champion des ordinateurs pour les jeux vidéos, AMD, qui cherchent depuis à combler leur retard. Une situation qui pénalise également les petites entreprises qui doivent faire preuve d'imagination pour avoir accès à ces précieux composants :

« Il devient compliqué de mettre la main sur des milliers de GPU car les géants de la tech déversent des milliards de dollars pour en stocker », constate Fangbo Tao, cofondateur de Mindverse.AI, une jeune pousse singapourienne. « Il ne reste pas beaucoup de puces disponibles ».

Course aux puces

Et dans cette course aux puces, Sam Altman a déjà participé à des réunions avec d'autres géants du secteur ces dernières semaines. Fin janvier, il s'est rendu en Corée du Sud pour rencontrer les dirigeants de Samsung Electronics et SK Hynix, d'autres entreprises du secteur, avait indiqué l'agence sud-coréenne Yonhap.

Pour Neil Shah, vice-président de Counterpoint Research, une collaboration entre ChatGPT et les usines de puces pourraient s'avérer importante pour la rentabilité future du secteur de l'IA :

« Il est impératif que les porte-drapeaux de l'IA tels que Sam Altman comprennent et collaborent avec ces fonderies de semi-conducteurs pour comprendre ce qu'il faudra pour apporter des économies d'échelle à l'ensemble de l'écosystème et démocratiser l'IA », a-t-il déclaré à l'AFP.

De nombreux pays ont également dévoilé des plans pour soutenir la production de puces sur leur territoire, mais les montants évoqués apparaissent maigres au regard des sommes colossales dont Sam Altman discute avec les investisseurs selon le WSJ. À titre de comparaison, l'Union européenne a mis en septembre près de 43 milliards d'euros dans le cadre du « Chips Act », dont l'objectif est de doubler la production de puces sur le Vieux continent et atteindre 20% de parts de marché de l'industrie d'ici 2030. Difficile désormais de concurrencer Sam Altman...

(Avec AFP)