Hermès : des résultats records pour le géant du luxe français

Nouveaux records pour le groupe de luxe Hermès. L'entreprise a annoncé ce vendredi une hausse de son bénéfice net annuel de 28% à 4,3 milliards d'euros en 2023, et de ses ventes à 13,4 milliards d'euros (+16%) grâce à des progressions dans toutes les régions. Sa marge opérationnelle s'améliore encore à 42,1% contre 40,5% en 2022.

« Une nouvelle fois en 2023, Hermès a cultivé sa singularité et a réalisé des performances remarquables dans tous les métiers et toutes les zones géographiques, sur des bases élevées », se félicite le gérant d'Hermès, Axel Dumas, cité dans le communiqué.

Dans le détail, son résultat opérationnel courant (le résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la performance économique du groupe), progresse quant à lui de 20% et atteint 5.650 milliards d'euros contre 5.697 milliards en 2022. Une performance due à la forte croissance des ventes de l'enseigne. Résultat, « la rentabilité opérationnelle courante annuelle atteint son plus haut niveau historique à 42,1 % contre 40,5 % en 2022 », souligne le communiqué.

Ainsi, l'enseigne de luxe est optimiste sur ses prévisions à moyen terme malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires. « Le groupe aborde l'année 2024 avec confiance, fort de son modèle artisanal fortement intégré, de son réseau de distribution équilibré, de la créativité de ses collections et de la fidélité de sa clientèle », précise le communiqué.

De bons résultats à travers le monde

Le groupe défie le monde du luxe, qui fait face depuis 2023 à une « normalisation » des ventes après l'euphorie Post-Covid, notamment eu Europe et aux Etats-Unis. En Chine, la reprise de la consommation était décevante au troisième trimestre 2023. Mais Hermès tient la barre. Ainsi, l'Asie hors Japon enregistre une croissance de 19% à fin décembre et atteint 6,3 milliards d'euros de ventes, avec près de 33 adresses en Chine continentale. En Chine, « je ne vois pas de rupture de tendance pour l'instant », a ainsi rassuré Axel Dumas lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Le Japon progresse de 26%, soutenue par des ventes régulières qui s'établissent à 1,3 milliard d'euros. L'Amérique poursuit sa croissance de 21%, grâce notamment au second semestre avec des ventes à 2,5 milliards d'euros. L'Europe (3 milliards d'euros de vente) et la France arrive légèrement en dessous de l'Amérique avec une progression de 20%, « grâce à la fidélité de leurs clientèles locales et à la dynamique des flux touristiques », pointe le communiqué.

Du côté des métiers, les ventes de Maroquinerie-Sellerie, cœur de métier du groupe, progressent de 11,8%, atteignant 5,5 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires des vêtements et accessoires fait un bond de 23,1% à 3,9 milliards d'euros. « À fin décembre 2023, tous les métiers confirment leur solide dynamique, avec une progression remarquable des Vêtements et Accessoires, de l'Horlogerie et des Autres métiers Hermès », souligne le communiqué.

Primes et dividendes

Hermès versera une prime de 4.000 euros à l'ensemble de ses 22.000 collaborateurs dans le monde, a-t-il également été annoncé. Par ailleurs, « nous avons doublé nos effectifs en 10 ans », a rappelé Axel Dumas, « et plus de 60% des créations d'emplois ont eu lieu en France, où nous fabriquons les trois-quarts de nos objets ».

Pour les actionnaires, un dividende à 15 euros par action sera proposé contre 13 euros en 2022. « Il sera par ailleurs proposé à l'Assemblée générale un dividende exceptionnel de 10 euros par action », ajoute le groupe. « C'est une preuve de confiance sur l'année future », a souligné Axel Dumas.

Du côté de ses concurrents, les résultats ne sont pas aussi encourageants, notamment pou Kering. Le groupe de François-Henri Pinault a ainsi enregistré une chute de 15% de son bénéfice opérationnel, à 4,75 milliards d'euros, et une baisse de 4% de son chiffre d'affaires. De quoi décevoir les attentes des analystes.

LVMH, lui, a tout de même vu son bénéfice opérationnel grimper de 8% avec une progression de son chiffre d'affaires organique de 13%.

(Avec AFP)