Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (Standard & Poor's, Rafale, Horizeo, Soitec, Laurent Wauquiez)

Dette : une dégradation de la note de la France par S&P coûterait-elle cher ?

S&P devrait rétrograder la note de la dette française vendredi en fin de journée. Si une dégradation n'est pas toujours synonyme de flambée des taux souverains, c'est loin d'être une bonne nouvelle pour les finances publiques. Explications.

Soulagement aux Etats-Unis : le défaut de paiement est évité de justesse

Par un vote du Congrès américain, les Etats-Unis ont suspendu jeudi le plafond de leur dette et écarté, à quelques jours près, la menace d'un défaut de paiement.

Rafale : les quatre vérités du PDG de Dassault Aviation Eric Trappier

En dépit de l'étalement du programme Rafale prévu dans la future loi de programmation militaire, le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier estime que l'avionneur est capable d'accélérer la cadence de livraison pour la porter à quatre par mois. Il attend également une commande de 42 Rafale d'ici à la fin de l'année.

Céréales : les exportations ukrainiennes chutent, l'ONU s'inquiète pour la sécurité alimentaire mondiale

L'ONU est « inquiète » du « ralentissement » de la mise en œuvre de l'accord permettant l'exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire. Ainsi en mai, les exportations ont représenté moins de la moitié des quantités d'avril, déjà marqué par une baisse. Or, elles sont cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale puisqu'aucun pays n'a été et n'est en mesure de compenser la production ukrainienne.

Le gouvernement sommé par le Conseil d'Etat d'instaurer un contrôle technique pour les deux-roues

Le Conseil d'Etat a donné jeudi au gouvernement deux mois pour prendre l'arrêté mettant en place le contrôle technique pour les deux-roues motorisés, conformément à une obligation européenne que la France a toujours rechigné à appliquer.

