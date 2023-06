Le PDG de Casino placé en garde à vue dans une enquête pour manipulation de cours

[Article publié le jeudi 01 juin 2023 à 15h49 et mis à jour à 17h44] Jean-Charles est auditionné ce jeudi 1er juin par la Brigade financière, a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant une information du Journal du Dimanche. L'action de Casino a chuté de 9,43%, à 5,05 euros, à la clôture de la Bourse de Paris. Le titre du groupe touche ainsi un nouveau plus bas historique après le placement en garde à vue du PDG du groupe, Jean-Charles Naouri.

Contactés, son avocate, Me Marie-Alix Canu-Bernard, n'a pas donné suite et Me Sébastien Schapira, qui le représente également, n'était pas joignable dans l'immédiat. Aussi sollicité par l'AFP, le groupe Casino n'a pas fait de commentaire.

« Manipulation de cours », « corruption » et « délit d'initié »

Cette garde à vue s'inscrit dans le cadre d'une enquête visant Casino depuis le 5 février 2020 pour des faits de « manipulation de cours en bande organisée, corruption privée active et passive » et « délit d'initié commis courant 2018 et 2019 », avait indiqué en mars le Parquet national financier (PNF) à l'AFP. Le PNF avait précisé que cette enquête, qui fait suite à un signalement de l'Autorité des marchés financiers (AMF), a trait au cours de Bourse de la société « durant cette période ».

En mai 2022 déjà, des enquêteurs de l'AMF s'étaient rendus au siège du groupe ainsi qu'au domicile de Jean-Charles Naouri.

Lire aussiFraude fiscale : le parquet national financier (PNF) cherche à convaincre les entreprises à se dénoncer

Dans sa récente documentation financière, Casino indique que cette enquête « dériv(e) d'une instance engagée à l'encontre d'un ancien consultant du groupe Casino » et précise que le groupe comme « les dirigeants concernés contestent formellement ces allégations et ont engagé tous les recours nécessaires ».

Selon deux sources proches du dossier, cette enquête concerne les liens de Jean-Charles Naouri et du groupe Casino avec Nicolas Miguet. Cet homme d'affaires et patron de presse, également connu pour sa carrière politique en tant que dirigeant du parti Rassemblement des contribuables français, a été condamné à plusieurs reprises par l'Autorité des marchés financiers (AMF) notamment de faits de manipulation de cours. Selon plusieurs médias, les enquêteurs suspectent une possible collusion entre Casino et Nicolas Miguet qui aurait pu être payé par Casino pour défendre son cours de Bourse.

Un groupe en pleine conciliation

Cette garde à vue intervient alors que Casino est entré vendredi dernier en procédure de conciliation pour une période de quatre mois. Le groupe est endetté à hauteur de 6,4 milliards d'euros à fin 2022. Cette procédure amiable, décidée par le tribunal de commerce de Paris doit lui permettre de conclure un accord avec ses créanciers en vue d'une potentielle restructuration de sa dette.

Casino emploie plus de 50.000 personnes en France et 200.000 dans le monde sous de nombreuses enseignes dont Monoprix, Franprix ou Pao de Acucar au Brésil. En France, il est puissant en Ile-de-France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Rhône-Alpes.

Lire aussiConciliation ouverte avec les créanciers, vente de magasins à Intermarché : le sauvetage de Casino est lancé

Le groupe suscite l'intérêt du milliardaire Daniel Kretinsky, déjà actionnaire à hauteur de 10%, qui a proposé en avril d'injecter 750 millions d'euros via une augmentation de capital de plus d'un milliard d'euros. Il aiguise également les appétits du groupe de distribution Teract, dont l'actionnaire majoritaire est le géant de l'agroalimentaire InVivo. Il est entré il y a plusieurs mois en discussions avec Casino pour intégrer l'activité française du distributeur. Le directeur général de Teract, Moez-Alexandre Zouari, a tendu la main à Daniel Kretinsky et a appelé à travailler de concert au chevet du distributeur.

Ces convoitises pourraient se traduire à terme par la perte de contrôle de Casino par Jean-Charles Naouri, premier actionnaire depuis 1992 et PDG depuis 2005. Daniel Kretinsky avait toutefois précisé dans une interview au Point que le dirigeant historique « pourrait conserver une place éminente » au sein du groupe si son opération est menée à son terme. De son côté, Jean-Charles Naouri a fait modifier récemment les statuts de Rallye, société par laquelle il contrôle Casino, pour repousser l'âge limite de sa présidence de 75 à 78 ans.

(Avec AFP)