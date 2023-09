Les Restos du coeur vont-ils mettre la clef sous la porte ?

La menace est sérieuse. « Les Resto du cœur pourraient mettre la clef sous la porte d'ici à trois ans », a lancé Patrice Douret, le président de l'association, ce dimanche sur TF1. En cause, les difficultés financières de cette structure caritative créée par Coluche, en 1985.

Trop de demandes

« Nous allons devoir prendre des mesures très difficiles, dire non à des personnes qui ont besoin d'aide alimentaire », a ainsi, regretté le dirigeant des Resto du cœur, qui estime à plus de 150 000, le nombre de personnes qui pourraient ainsi être déboutées dans les mois qui viennent. L'association va, en effet, réviser le montant des ressources pour être admissibles.

Lire aussiNobel d'économie: Esther Duflo, une manière radicale de repenser la lutte contre la pauvreté

Avec la crise et l'inflation, les Resto du cœur font face à un afflux important de personnes en situation de pauvreté. Des jeunes, des étudiants, des retraités, des familles monoparentales, mais aussi, de plus en plus de Français issus de la classe moyenne qui ne parviennent plus à boucler leur budget.

« L'inflation est d'une violence inouïe », note Patrice Drouet. Malgré les aides sociales, beaucoup n'ont pas d'autres solutions que de se tourner vers les dons.

Résultat : l'association a déjà accueilli pour cette seule année 2023, 1,3 million de personnes, contre 1,1 million l'an dernier. Les Resto du cœur assurent plus d'un tiers de l'aide alimentaire d'urgence. Ils s'attendent à voir cette part progresser cet hiver, alors que l'inflation, certes ralentit, mais reste à un niveau élevé.

Un manque de moyens

De fait, cet afflux de demandes augmentent les coûts de fonctionnement de l'association. Son budget pour les achats alimentaires, redistribués ensuite gracieusement aux bénéficiaires a déjà doublé.

Dans ce contexte, l'association estime avoir besoin de 35 millions d'euros supplémentaires. Sans quoi, elle ne pourra pas terminer son exercice à l'équilibre. L'association dispose d'un budget de fonctionnement de 200 millions d'euros par an. Ces recettes proviennent de legs de particuliers, d'entreprises, mais aussi d'aides de l'Etat et de l'Union européenne.

Son président Patrice Drouet a ainsi lancé, ce dimanche, « un appel aux forces politiques et économiques de notre pays », et demandé « un plan d'urgence alimentaire ». Et d'ajouter : « Nous ne sommes pas suffisamment entendus, ou pris au sérieux .. mais les digues sont en train de lâcher. »

Un constat établi d'ailleurs par la plupart des associations et structures caritatives du notre pays.