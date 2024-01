Elisabeth Borne démissionne, Gabriel Attal favori pour Matignon

Après un an et pratiquement huit mois à la tête du gouvernement, Elisabeth Borne a démissionné en jugeant qu'il était « plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes ». L'annonce est intervenue après qu'Elisabeth Borne se soit entretenue cet après-midi à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Le ministre de l'Education, Gabriel Attal, paraît désormais le mieux placé pour lui succéder à Matignon, selon des sources proches de l'exécutif.

« Alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je voulais vous dire combien j'ai été passionnée par cette mission, guidée par le souci constant, que nous partageons, d'aboutir à des résultats rapides et tangibles pour nos concitoyens », a écrit Elisabeth Borne, actant la « volonté » du chef de l'Etat de « nommer un nouveau Premier ministre ».

L'ex-Première ministre, qui a dû affronter près d'une trentaine de motions de censure et a recouru 23 fois à l'article 49.3 de la Constitution, se félicite également d'avoir fait adopter « dans des conditions inédites au Parlement, les textes financiers, dont la réforme des retraites, la loi relative à l'immigration, et plus de cinquante lois qui répondent aux défis de notre pays et aux préoccupations des Français ».

« Hors textes financiers, nous avons su bâtir des majorités de projet dans l'esprit de dépassement de votre élection en 2017 », souligne encore Elisabeth Borne, qui a dû composer durant vingt mois avec une majorité relative à l'Assemblée issue des législatives de juin 2022.

Elle s'est aussi dit « fière que la France soit désormais dotée d'une planification écologique complète et robuste », présentée en septembre dernier.

Un travail « exemplaire »

Le sort d'Elisabeth Borne était en suspens ces derniers jours. De nombreux proches d'Emmanuel Macron misaient sur un vaste chamboule-tout gouvernemental avec son propre départ. Dans un message sur X, Emmanuel Macron a remercié la cheffe du gouvernement « de tout coeur » pour son travail « exemplaire » au « service de la Nation ». Elisabeth Borne et son équipe assureront les affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement.

Attal favori

Le nom du jeune ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, 34 ans, est remonté lundi dans les pronostics de la macronie pour lui succéder à Matignon. Il devrait être chargé de former le prochain gouvernement, a indiqué un proche de l'exécutif.

Jusque-là, tous décrivaient une course à deux : Julien Denormandie, 43 ans, marcheur de la première heure et quasiment ombre portée du chef de l'Etat depuis dix ans ; et Sébastien Lecornu, 37 ans, actuel ministre des Armées issu de la droite, qui s'est au fil des années taillé une place dans le cercle des conseillers politiques du président.

Si cette nomination de Gabriel Attal se confirmait, il s'agirait d'un profil plus politique, un chef de la majorité capable de livrer bataille en vue des élections européennes de juin.

Le choix du Premier ministre est loin d'être neutre pour maintenir l'équilibre précaire du camp présidentiel, récemment mis à mal par les divisions sur loi immigration. Si le patron des députés Renaissance, Sylvain Maillard, a assuré sur LCI que ses troupes « travailleront en toute loyauté » avec le prochain Premier ministre, d'autres redoutent un coup de barre à droite.