La « France moche » en voie de rénovation

Elles sont 1 500 à 1 800, réparties dans toute la France. Et représentent ensemble 500 millions de mètres carrés - cinq fois la surface de Paris. Elles, ce sont les ZAC, des « zones d'activité commerciales » nées dans l'euphorie consumériste des années 1960. Soixante ans plus tard, ces structures couronnées de tôle et parsemées de hangars, installées en périphérie des villes, ont pris un sacré coup de vieux. Rebaptisées la « France moche » par Télérama comme par Le Figaro Magazine, les ZAC doivent être repensées.

Un chantier auquel travaille depuis huit mois Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, avec élus locaux, urbanistes, architectes, représentants des sociétés foncières et sociologues. « Les supprimer serait impossible, note-t-elle, car les Français y effectuent 72 % de leurs dépenses tous magasins confondus. »

Son projet, présenté le 11 septembre, prévoit une refonte adaptée aux exigences environnementales. Trois volets encadrent les rénovations : simplification des procédures, accompagnement financier (enveloppe initiale de 24 millions d'euros), ainsi qu'une aide en ingénierie.

« Nous nous attendions à recevoir une vingtaine de candidatures depuis le lancement de l'appel d'offres début septembre, dévoile Olivia Grégoire. Mais il a beaucoup plus de succès que prévu. » Là où la ministre du Commerce attendait une vingtaine de dossiers, ce sont 110 qui ont déjà été déposés, des métropoles aux communes de moins de 20 000 habitants. « Nous ferons une première sélection dans les semaines à venir, confie-t-elle. Et nous annoncerons les premiers lauréats avant la fin de l'année. »