Brexit : Theresa May joue la carte de l'optimisme au congrès des Tories

Theresa May a tenté de rassurer les délégués du congrès du Parti conservateur réunis, ce mercredi 3 octobre, à Birmingham (Royaume-Uni). Dans un discours d'un peu plus d'une heure, ponctué d'applaudissements, elle a appelé le parti à se rassembler derrière le plan de Chequers, fortement contesté dans son camp par les partisans d'un Brexit dur. Cette feuille de route sera profitable au Royaume-Uni a-t-elle indiqué alors que l'Union européenne l'a en partie rejeté.

My speech at the Conservative Party Conference - #CPC18 https://t.co/0t70Rqq7fi — Theresa May (@theresa_may) 3 octobre 2018

"Je crois passionnément que le meilleur est à venir et que l'avenir est plein de promesses. Mais si nous allons tous dans des directions différentes à la poursuite de ce que nous jugeons être le Brexit parfait, nous risquons de ne pas avoir de Brexit du tout", a-t-elle ajouté à l'adresse des "Brexiters" purs et durs qui lui reprochent une trop grande complaisance envers Bruxelles.

"C'est pourquoi nous devons nous rassembler. Nous abordons la partie la plus difficile des négociations (...) Ce que nous proposons, c'est un grand défi pour l'UE. Mais si nous restons unis et si nous gardons notre sang-froid, je sais que nous aurons un accord profitable pour la Grande-Bretagne", a-t-elle assuré.

Les partisans du Brexit dur réclament sa démission

Ce discours a apparemment été bien accueilli par le parti conservateur. Le ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt a salué "un remarquable discours prononcé avec humour et passion, ferme dans son propos clair et plein de conviction". Pour le ministre du Brexit, Dominic Raab, c'est clair : Theresa May sera encore présente l'an prochain au congrès du parti, et toujours à sa tête.

Lire aussi : Brexit : selon le Financial Times, la place de Paris est en train de gagner

Une euphorie qui tranche avec les critiques, parfois virulentes, émises par une partie des parlementaires conservateurs hostiles au "plan du Chequers". Pour cause, moins d'une heure avant la prise de parole de Theresa May, le député conservateur James Duddridge a annoncé avoir saisi le groupe parlementaire tory pour obtenir la démission de la Première ministre.

Les critiques acerbes de Boris Johnson

"J'ai demandé à May de partir, nous avons besoin d'un dirigeant fort et capable de concrétiser le Brexit", a déclaré l'élu, ajoutant qu'il avait saisi le Comité 1922 qui regroupe les députés tories à la Chambre des communes. Si quarante-sept parlementaires conservateurs imitent Duddridge, un vote devra être organisé au sein du groupe pour confirmer ou démettre Theresa May.

"Theresa May n'est pas la bonne personne, Boris Johnson hier était stimulant", a estimé James Duddridge pour évoquer la prise de parole de l'ancien ministre des Affaires Etrangères britannique, du mardi 2 octobre. Ce dernier avait littéralement pilonné le "plan de Chequers" mis au point en juillet sur le Brexit, le qualifiant de scandale constitutionnel dont l'application aboutirait à humilier le Royaume-Uni.

Pour beaucoup d'observateurs et bien qu'il ait appelé officiellement à soutenir May, Boris Johnson a clairement dévoilé, par la virulence de ses propos, son ambition de la remplacer à la tête des tories.

(Avec Reuters)