Brexit, vers un divorce sans accord ?

Tic tac tictac... L'horloge tourne pour convenir des termes définitifs du Brexit.

Les 27 dirigeants européens se sont réunis le mercredi 19 septembre, à Salzbourg (Autriche). Le Royaume-Uni doit en effet quitter l'Union européenne le 29 mars 2019, deux ans et neuf mois après le référendum qui avait vu le camp favorable à la sortie de l'UE l'emporter avec 52% des voix.

La Première ministre britannique Theresa May a de nouveau exclu l'organisation d'un nouveau référendum, réclamé par une partie de la société civile britannique et certaines personnalités de l'opposition britannique. Un non-accord est-il possible ? Quelles seraient les conséquences d'un "no deal" pour l'Europe ?

On en parle avec le journaliste au Point, spécialiste du Royaume-Uni, Marc Roche, l'ancien ministre britannique des Affaires européennes Denis MacShane, et Stéphanie Villers, économiste au groupe de protection sociale Humanis.